ВСУ провели успешное контрнаступление под Харьковом 2 23.04.2022, 11:18

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Освобождены три населенных пункта.

Вооруженные силы Украины провели успешное контрнаступление под Харьковом, освобожден ряд населенных пунктов.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, ВСУ совершили успешное контрнаступление и вчера утром начали наступательные операции на врага, в течение дня шли ожесточенные бои.

Украинские военные выбили армию РФ из Безруков, Слатино, Прудянки Дергачевского района и закрепились на позициях, сообщил Синегубов.

Глава ОВА добавил, что российские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харькова и области. За сутки они нанесли 56 ударов – два человека погибли, 19 ранены.

По данным Генштаба ВСУ, Россия стянула под Харьков семь батальонно-тактических групп (одна БТГр – от 600 до 1000 военных), а под Изюм – 25.

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