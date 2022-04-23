Украинские морпехи и спецназ подбили из «Джавелинов» вражеский танк Т-72 и БМП 1 23.04.2022, 11:45

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Сафари на технику оккупантов попало на видео.

Бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты Украины вместе с воинами ССО нанесли врагу очередные потери. Сафари на оккупантов завершилось более чем удачно.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Украинские герои во время охоты с "Джавелинами" уничтожили БМП россиян и танк Т-72. Украинским бойцам этого было мало, поэтому они нанесли удар по составу боеприпасов врага – в результате он был уничтожен.

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