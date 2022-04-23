Некоторым белорусам предлагают отказаться от пенсии 41 23.04.2022, 11:47

18,652

Минтруда придумало сомнительную схему.

В Минтруда рассказали, как пенсионеры, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, могут увеличить размер своей пенсии. Для этого надо отказаться на время от этих выплат — как минимум, на два месяца. Но со средней продолжительностью мужчин в нашей стране около 64 лет с увеличением пенсии таким способом могут возникнуть проблемы, пишет сайт s13.ru.

— Сегодня каждый работающий пенсионер по возрасту может повлиять на размер своей пенсии. Работая без получения пенсии, в дальнейшем можно получать повышенную пенсию. Это и есть механизм отложенной пенсии, — рассказывают в Минтруда.

В ведомстве поясняют, как работает эта схема. Воспользоваться такой возможностью могут те, кто достиг пенсионного возраста (мужчины — 63 года, женщины — 58 лет) и кому назначили пенсию по возрасту на общих основаниях.

— Вы продолжаете работать и отказываетесь от получения пенсии. После завершения периода отказа вы получаете бонусы — увеличение пенсии за дополнительный стаж (за периоды работы без получения пенсии) и премиальное повышение пенсии, — уточняют в Минтруда.

При этом нужно отказаться от получения пенсии как минимум на два месяца, рассказывают в ведомстве. Также нужно будет выполнить еще одно условие — зарплата должна быть не ниже минимальной.

Какую прибавку можно получить (если дожить)

За каждые 2 проработанных месяца на заслуженном отдыхе пенсия будет увеличиваться на 1% заработка (речь про ту зарплату, которая бралась для расчета пенсии). То есть за год набегает 6%, за два — 14%, за три — 24%, за четыре — 36%, за пять — 50%, за шесть — 64%.

В Минтруда приводит расчет, на сколько может вырасти пенсия мужчины со стажем работы в 35 лет, у которого зарплата была на уровне средней по стране. Если бы он выходил на пенсию в апреле этого года, то его пенсия была около 514 рублей. При этом если отказаться на три года от выплат, то она была бы 729 рублей (здесь и ниже будут приблизительные расчеты, так как сделаны без поправки на повышение пенсии и инфляцию).

За три года этот мужчина не получит от государства 18 504 рубля в надежде поднять сумму выплат. Разница между обычной пенсией и «увеличенной», которую обещают через три года, — 215 рублей.

Чтобы вернуть эти 18,5 тысячи рублей, потребуется больше 7 лет, а дальше пойдет «навар». Но тут нужно учитывать, что средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси составляет около 64 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».