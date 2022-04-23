Россия не стала рефинансировать кредиты, выданные Беларуси 5 23.04.2022, 12:00

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У Москвы на это нет денег.

Россия не стала рефинансировать кредиты, которые Беларусь должна вернуть ей в 2022 году. У Москвы на это нет денег. Поэтому Минск в этом году получил не очередные кредиты для того, чтобы отдать кредиты, а отсрочку по платежам на 1 год, пишет сайт euroradio.fm.

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов называет это нестандартным ходом. "Стандартно — это рефинансирование. Сейчас ставки достаточно высоки. Поэтому мы договорились о такой схеме", — комментирует он. И добавляет, что "по сути" это рефинансирование: проценты за выданные ранее кредиты продолжат начисляться, но по "довоенным" ставкам. "Поэтому вполне комфортно", — резюмирует министр.

Отсрочка предоставлена на год. Она позволит Беларуси не выплачивать России больше $1 млрд — такие платежи наша страна должна была осуществить в пользу восточной соседки в 2022 году. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Москва готова рефинансировать внешний госдолг Беларуси.

Всего на погашение государственного долга в 2022 году белорусские власти должны потратить около $2,5 млрд. И еще $1,2 млрд на проценты. $1,1 млрд из первой суммы теперь нужно перенести на 2023 год, как и проценты за пользование этими деньгами.

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