«Они нас тупо бросили, мам» 4 23.04.2022, 12:21

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Командование оккупантов не хочет забирать раненых с поля боя.

Российские оккупанты, не пополнившие ряды "двухсотых" и не успевшие сбежать, попадают в плен. Один из них рассказал матери во время звонка, что раненых с поля боя никто забирать не собирается.

Видео звонка и разговора оккупанта с матерью опубликовала СБУ.

Во время телефонного разговора российский военный рассказал маме, что находится в плену в Киеве. Говорит, что его буквально оставили в поле с раненым и бросили.

Оккупант говорит, что военным удалось дойти практически до Киева. И уж там им дали нагоняй, из-за чего захватчикам пришлось возвращаться. При отступлении его командиры и все подразделение оставили с раненым.

«Выходит, я всю ночь в огороде пролежал с тем раненым. Рану ему затыкал. Они уехали. По рации выходил на них. Сказали, что заберут, но так и не забрали», – говорит он.

Военный добавил, что на территории Украины осталось много раненых и мертвых россиян. Уцелевшие военные просто уезжают, оставляя их на произвол судьбы.

«Они нас тупо бросили, мам. Раненых никого не забирали. 30% своим ходом, может, вернулись», – добавил оккупант.

Он подчеркнул, что потери среди российских захватчиков значительны. А военное командование просто вело на верную смерть. Руководство никого не хочет уносить. Он говорит, что российских пленных в Украине нет, подчеркнул он.

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