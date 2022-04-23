Пасхальное застолье: как не перегрузить желудок и выйти из поста правильно 23.04.2022, 12:30

Советы диетолога.

Несварение желудка, обострение панкреатита или боли в печени – такой может быть результат, если резко выйти из Великого поста. Множество украинцев из-за войны с Россией вынуждены были питаться неполноценно, и резкое употребление калорийной, жирной пищи в пасхальное воскресенье может навредить.

Даже если вы постились "не в полную", а тем более – если соблюдали Великий пост, то важно правильно вернуться в режим питания – как это правильно сделать, рассказал segodnya.ua аллерголог, тренер по фитнесу, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща диетолог Александр Кущ.

Почему после поста нельзя резко есть мясо и пить алкоголь?

Если вы постились или долго не ели мясо, то организм за это время отвык от животного белка, перестроился. То есть организм получил определенный сигнал и отключил на это время производство определенных ферментов, которые вырабатывают поджелудочной железой и другими органами.

Если резко вернуть мясо, начнутся проблемы со здоровьем и новый стресс для организма – от расстройства пищеварения до более серьезных последствий. А еще желчно-выводящая система может испытать стресс из-за обилия мяса и мясных бульонов, это вызовет резкое отделение желчи.

Почки тоже могут быть не готовы к такой белковой нагрузке, в итоге случаются почечная и печеночная колика, приступы подагры, расстройства пищеварения, нарушения работы кишечника. Поэтому при проблемах с почками, печенью и желудком резко набрасываться на отбивные и котлеты опасно.

Если очень хочется выпить алкоголь, то остановите выбор на вине. Но разбавьте спиртное водой, лучше без газа. Разбавлять вино стоит из пропорции один к двум, пить – небольшими порциями. Алкоголь, особенно крепкий опасен тем, что в организме превращается в этанол, а затем дегидрируется в ацетальдегид – это очень токсичный яд для ослабленной за время поста печени

Ка же правильно выйти из поста и начать есть мясо?

Сначала начните есть белковую, но легкую пищу – яйца, икру (любой рыбы, не обязательно красную или черную), саму рыбу, можно самую недорогую (отварную или запеченную, а не жареную), кисломолочные продукты – кефир, нежирную сметану, творог. Также:

Цельного молока в первые дни выхода из поста избегайте. Также ешьте меньше рафинированных углеводов и сладостей.

Лучше есть по 5-6 раз в день, мелкими порциями те же легкие продукты и смотреть на реакцию организма.

Красное мясо вводите в рацион в последнюю очередь. Опять же, в течение первой недели после поста воздержитесь от жареных отбивных, шашлыков, стейков. Помните – сначала вареное или запеченное мясо и по чуть-чуть.

Лучшие мясные блюда после поста – это субпродукты. Для адаптации организма подойдут печенка, язык, куриные сердца или паштеты из них (но домашнего приготовления). А вот морепродуктам скажите пока "нет", для ослабленного постом организма такая еда может вызвать дополнительную интоксикацию.

Пейте также обильно чистую воду, лучше выпивать стакан воды за 30 минут до или после еды. Не забывайте про травяные чаи, отвары, узвар – он особенно хорошо помогает оттоку желчи. По общему количеству – прислушивайтесь к своему организму. Если уж быть точным, то нужно выпивать 300 мл воды на 1 кг идеального веса – это необходимое нам количество жидкости.

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