Бойцы горной пехоты уничтожают оккупантов и забирают вражескую технику

Бойцы горной пехоты уничтожают оккупантов и забирают вражескую технику4
- 23.04.2022, 12:35
- 7,392
Мощное видео.
Бойцы 10 горно-штурмовой бригады ВСУ феерически уничтожают россиян и вражескую технику. Враг, пришедший на украинскую землю "платит плату".
Работу горной пехоты показали в Минобороны Украины, там было опубликовано динамическое видео.
"Работает 10 Горно-штурмовая бригада ВСУ! Ребята-"Эдельвейсы" идут со врага плату брать, – написали в Минобороны.
К слову, на неделе 10-я отдельная горно-штурмовая бригада опубликовала фотографии техники, которую отобрали у российского войска. Военное соединение радуется, что "получило" от орды новенький танк Т-80.