«Снайпер четверых снял сегодня»: россияне панически боятся украинских воинов

«Снайпер четверых снял сегодня»: россияне панически боятся украинских воинов4
- 23.04.2022, 12:58
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Перехвачен откровенный разговор захватчиков.
Российские оккупанты боятся украинских военных и чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать.
Об этом говорится в аудиоперехвате разговора двух оккупантов, который опубликовала СБУ.
"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит... ну его нафиг! Четыре человека снял сегодня", - рассказал российский захватчик своему сослуживцу, который тоже воюет в Украине.
В ходе разговора он жалуется на свое командование, которое постоянно отправляет их вперед, а сам – боится оставаться даже в "тылу".
Его товарищ не удивляется этому и откровенно признает силу украинских военных. "Они .... 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь", - пришел к выводу второй оккупант.