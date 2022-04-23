«Снайпер четверых снял сегодня»: россияне панически боятся украинских воинов 4 23.04.2022, 12:58

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Перехвачен откровенный разговор захватчиков.

Российские оккупанты боятся украинских военных и чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать.

Об этом говорится в аудиоперехвате разговора двух оккупантов, который опубликовала СБУ.

"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит... ну его нафиг! Четыре человека снял сегодня", - рассказал российский захватчик своему сослуживцу, который тоже воюет в Украине.

В ходе разговора он жалуется на свое командование, которое постоянно отправляет их вперед, а сам – боится оставаться даже в "тылу".

Его товарищ не удивляется этому и откровенно признает силу украинских военных. "Они .... 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь", - пришел к выводу второй оккупант.

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