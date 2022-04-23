закрыть
23 апреля 2022, суббота, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Туристическое судно тонет у берегов Японии

1
  • 23.04.2022, 13:01
  • 4,568
Туристическое судно тонет у берегов Японии

На борту находится 26 человек.

У берегов Японии терпит бедствие туристическое судно с 26 людьми на борту, сообщает агентство Kyodo News.

По информации береговой охраны Японии, с судна KAZU I сообщили о том, что оно тонет к востоку от острова Хоккайдо.

На борту могут находиться 22 взрослых пассажира, двое детей и два члена экипажа.

Сейчас к предполагаемому месту бедствия у полуострова Сиретоко направляются патрульные катера для проведения спасательных работ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы»
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы» Владимир Халип