Туристическое судно тонет у берегов Японии 1 23.04.2022, 13:01

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На борту находится 26 человек.

У берегов Японии терпит бедствие туристическое судно с 26 людьми на борту, сообщает агентство Kyodo News.

По информации береговой охраны Японии, с судна KAZU I сообщили о том, что оно тонет к востоку от острова Хоккайдо.

На борту могут находиться 22 взрослых пассажира, двое детей и два члена экипажа.

Сейчас к предполагаемому месту бедствия у полуострова Сиретоко направляются патрульные катера для проведения спасательных работ.

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