Туристическое судно тонет у берегов Японии

Туристическое судно тонет у берегов Японии1
- 23.04.2022, 13:01
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На борту находится 26 человек.
У берегов Японии терпит бедствие туристическое судно с 26 людьми на борту, сообщает агентство Kyodo News.
По информации береговой охраны Японии, с судна KAZU I сообщили о том, что оно тонет к востоку от острова Хоккайдо.
На борту могут находиться 22 взрослых пассажира, двое детей и два члена экипажа.
Сейчас к предполагаемому месту бедствия у полуострова Сиретоко направляются патрульные катера для проведения спасательных работ.