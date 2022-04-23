Заказывали столики в ресторанах: оккупанты планировали захватить центр Киева за 12 часов 9 23.04.2022, 13:10

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Десант должен был высадиться на площади Славы.

Перед началом полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики надеялись на легкий и быстрый успех и даже заказывали столики в ресторанах Киева.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире LatyninaTV.

"Они надеялись, что за три дня вынесут нас в одну калитку и звонили нашим рестораторам и заказывали места в кафе Киева, мол, мы придем всей бригадой Ульяновской", - сказал он.

По словам Арестовича, в Гостомеле у убитых командиров забрали планы захвата Киева.

"Один из этих планов гласил, что через 12 часов после начала операции выставляют патрули возле Верховной Рады, Кабмина, Нацбанка и Офиса президента. Они (российские военные, - ред.) считали, что они будут взяты за 12 часов. Но я их понимаю - вторая волна должна была быть на Печерск. Они должны были садиться на площади Славы и музея ВОВ - там, где могут сесть вертолеты. Просто когда Гостомель сразу не пал, они начали резервы туда перебрасывать, чтобы Гостомель захватить и потом Васильков, аэродромы вокруг Киева. На Офис президента они не садились", - рассказал Арестович.

"Они так всерьез считали, они так реально планировали. Это показывает глубину их отрыва от реальности (...) Кто-то же создал эту ложную картинку, которая легла не просто в основу операции, а в основу военного строительства. Они ведь хотели этой армией у НАТО выиграть, не то что у Украины", - добавил советник главы ОП.

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