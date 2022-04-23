В Брянской области на железнодорожных путях обнаружено самодельное взрывное устройство 6 23.04.2022, 13:26

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Подозрительный предмет обнаружил электромеханик при обходе перегона.

В Брянской области на железнодорожных путях между станциями Снежетьская и Белые Берега на линии Брянск — Орел Московской железной дороги обнаружено самодельное взрывное устройство с таймером и аккумулятором, которое не успело взорваться. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Подозрительный предмет обнаружил электромеханик при обходе перегона. Он заглянул в релейный шкаф, увидел в нем две канистры с жидкостью, к которым шли провода от аккумулятора и сообщил о подозрительной находке диспетчеру. Прибывшие к месту происшествия силовики подтвердили подозрения.

Обнаруженные рабочими предметы отправлены на экспертизу.

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