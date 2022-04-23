Что известно на данный момент о «деле профсоюзов» в Беларуси? 1 23.04.2022, 13:28

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Глобальный союз IndustriALL призвал МОТ срочно вмешаться в ситуацию.

С 19 апреля в Беларуси массовая зачистка независимых профсоюзов. Часть людей сейчас находится в СИЗО КГБ, часть — под подпиской о неразглашении, а 80-летний лидер СПМ Александр Бухвостов — в больнице.

Издание «Салідарнасць» рассказывает, что известно на данный момент.

По данным издания, с 19 по 21 апреля были задержаны минимум 19 представителей независимого профсоюзного движения. Это руководство и сотрудники офиса Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП), а также лидеры и активисты входящих в БКДП профсоюзов СПМ (Свободный профсоюз металлистов), СПБ (Свободный профсоюз Белорусский), РЭП (Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности).

Большинство из них допросили в КГБ, после чего доставили в СИЗО. Вечером 22 апреля у многих истекают 72 часа c момента задержания.

По данным «Салiдарнасцi», за решеткой остаются Александр Ярошук, Сергей Антусевич, Ирина Буд-Гусаим, Николай Шарах, Геннадий Федынич, Яна Малаш, Виталий Чичмарев, Михаил Громов, Василий Береснев, Дмитрий Бородко, Александр Евдокимчик, Мирослав Собчук. 80-летний лидер СПМ Александр Бухвостов попал в больницу с сердечным приступом.

После допросов вышли на свободу и находятся под подпиской о неразглашении Игорь Комлик, Елена Еськова, Анна Дусь, Николай Герасименко, Вадим Пайвин и Юрий Беляков. Как уточняет издание, это профсоюзные юристы и журналисты.

С заявлениями против массовых репрессий своих белорусских коллег уже выступила Международная Конфедерация профсоюзов и Глобальный союз IndustriALL. Последний призвал Международную организацию труда срочно вмешаться в ситуацию.

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