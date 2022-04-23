«Не позднее зимы в России начнутся голодные бунты и кончатся патроны» 10 23.04.2022, 13:37

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У Путина остается три варианта.

«Мы всегда думали, что заблокированные конченые террористы и нацисткое отребье - это люди в Кремле после 24 февраля», - пишет телеграм-канал КОЛОКОЛ XXI.

К слову, не позднее зимы в России начнутся голодные бунты и кончатся патроны. И генсек НАТО как раз едет к главному отребью с позиции победителя напомнить ему об этом: что жрать скоро будет нечего и стрелять не из чего.

Визит этот нужен только Путину, нужен, как воздух. Путину, который уже понимает, что проиграл. Все мы видели, как он вцепился в стол на встрече с Шойгу, как вжался в кресло. Жалкий. До этого, как на космодроме «Восточный» нервно пожимал плечами, после каждой своей реплики о целях «спецоперации». Каждый его выход в свет — это бормотание оправданий неувереного в себе и в своих словах, опростоволосившегося и бесславно угасающего тирана.

Осталось несколько недель, может быть месяц или немногим больше, когда поражение будет уже невозможно замылить, заговорить или скрыть.

Далее у него будет три варианта:

1. Всеобщая или частичная мобилизация. Этот вариант отметается, потому что он является красноречивым заявлением о поражении в войне. И никто из диванных zатупков из комментариев в реальный окоп идти не хочет. И страна с уничтоженной экономикой, доживающая свои последние месяцы только на запасах, при условии такой мобилизации просто мгновенно вспыхнет пожаром гражданской войны. Да, конечно, можно взорвать пару жилых домов и сказать, что это сделали украинцы, но для мобилизации этого все равно будет недостаточно.

Народ в полуобморочном состоянии, который уже потерял десятки тысяч своих сыновей, а раненых и покалеченных уже вообще не сосчитать, с безработицей, растущей в геометрической прогрессии, будет вести себя очень непредсказуемо. Ни о какой организованной и массовой мобилизации идти речи быть не может.

2. Нанесение ядерного удара. Уже неважно по кому, чтобы скрыть свое поражение в ядерном пепле. Этот приказ, если он и состоится, выполнен не будет. После отказа от выполнения начнется стремительная междоусобная и очень кровавая война в высших коридорах власти, которая закончится убийством Путина.

3. Максимально перенастроить риторику пропагандистов, которые сегодня являются основной движущей силой этого безумия, и ждать, что само как-то рассосется.

Не рассосется. Сказать, что «этот поезд в огне и нам некуда больше бежать» — это еще сильно польстить реальности. Точка невозврата для страны была пройдена 24 февраля. Путинская Россия 2022 год не переживет.

Технически, конечно, еще может войти в 2023 в прежних границах. Но уже скорее всего без Путина, с тотальным дефицитом и чудовищной деградацией во всех сферах жизнедеятельности, раздираемая внутренним террором всех против всех — в таком упадке и такой страшной смуте, которую еще никогда не ведала за всю свою кровавую историю.

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