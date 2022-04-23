Схождения Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция 2 23.04.2022, 13:44

2,210

Ожидание может занять как несколько минут, так и несколько часов.

Благодатный огонь 2022 – когда сходит и чем так завораживает это зрелище, смотрите на Главред. Сегодня схождение Благодатного огня 2022 ждут миллионы верующих.

Страстная суббота перед Пасхой – это время, когда сходит Благодатный огонь в 2022 году. И миллионы людей по всему христианскому миру откладывают все свои дела, дабы смотреть схождение Благодатного огня – кто-то воочию в главном иерусалимском храме, а остальным приобщиться к чуду христианства помогает онлайн трансляция, пишет «Главред».

Начинается трансляция примерно в 13:00 по киевскому времени. Само ожидание может занять как несколько минут, так и несколько часов. Так что уже к 16:00 главное действо должно завершиться – и дальше Благодатный огонь 2022 развезут по всему миру, давая возможность всем христианам приобщиться к его милости.

Исторически зафиксированы случаи, когда Благодатный огонь перед Пасхой так и не сошел. Например, впервые священники не дождались "огненной весточки от Господа" в 1101 году. Эксперты связывают это с запретом пускать в Храм Господень всех без исключения верующих (пускали лишь латинян) – ведь именно отмена запрета разрешила эту проблему.

Ритуал восхождения Благодатного огня – это еще и объединение различных церквей: участие в ней принимают священнослужители церквей Копта, Иерусалима и Сирии (православного направления), а также представители патриархата Иерусалима Армянской апостольской церкви.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».