В Минске обвалились цены на квартиры 23.04.2022, 14:03

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Значительно сократилось и количество сделок на рынке недвижимости.

В марте 2022 года количество сделок купли-продажи квартир в Минске упало сразу на 18%, а цена за метр — на 8%, сообщает Realt.by.

Начало года сулило рынку недвижимости оживление: число сделок с квартирами в январе-феврале было одним из самых высоких за последнее десятилетие, уступая лишь удачному 2018 году. Но с ухудшением политической и экономической обстановки со всеми вытекающими последствиями оснований для продолжения роста спроса на квартиры в столице на данный момент нет.

Реакция рынка в марте на происходящее не заставила себя ждать — по сравнению с февралем число сделок сократилось на 18%, чуть превысив отметку в 1000. Это заметно ниже среднего значения для начала весны, но все еще выше, чем в кризисные 2014−2015 годы.

Число объявлений о продаже квартир за февраль выросло на 4% к январю, в марте — оставалось практически таким же.

Что покупали в марте?

Сокращение спроса проходило неравномерно по разным типам квартир. Меньше всего сократилось число сделок с трешками — только на 10%. Вдвое реже по сравнению с февралем заключали сделки с 4-комнатными квартирами, на треть сократились продажи двушек, на 17% — однушек. Тем не менее, не смотря на столь существенное снижение, 1-комнатные квартиры по-прежнему составляют около половины всего спроса, 2-комнатные — треть.

На протяжении всего прошлого года в структуре сделок отмечался повышенный интерес к квартирам в новых готовых домах. От месяца к месяцу их доля составляла в среднем 20−25%. В 2022 году эта тенденция проявила себя в лишь январе, а уже начиная с февраля удельный вес квартир в готовых новостройках сократился до 15%, в марте — до своих обычных значений (13%).

Наиболее популярными у покупателей были квартиры, располагающиеся во Фрунзенском, Центральном и Московском районах. Чаще обычного выбирали современные каркасные и типовые панельные дома, реже — старые кирпичные дома и современные панельки.

Что с ценами?

На фоне кризисных политических и экономических событий средняя цена квадратного метра за месяц сократилась сразу на 8% и составила 1242 $.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1319 $/м2 (-7.4% за месяц) — $ 45 000;

2-комнатные квартиры: 1195 $/м2 (-8.2%) — $ 55 000;

3-комнатные квартиры: 1134 $/м2 (-8.4%) — $ 68 300;

4-комнатные квартиры: 1036 $/м2 (-8.7%) — $ 76 000.

Эта цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Мы произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в марте составляла 1327 $ (-1% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей:

1-комнатные квартиры — 1423 $/м2 (-0.4% за месяц),

2-комнатные квартиры — 1361 $/м2 (-1.4%),

3-комнатные квартиры — 1255 $/м2 (-1.5%),

4-комнатные квартиры — 1216 $/м2 (-2.6%).

По итогам марта различия между микрорайонами столицы выглядели следующим образом.

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