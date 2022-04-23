Арестович: Российский генерал Дворников гонит свои войска на убой
- 23.04.2022, 14:07
- 3,660
Оккупанты несут огромные потери.
Российский генерал Дворников гонит свои войска вперед, несмотря на очень неблагоприятные условия. Такие действия приводят к существенным потерям среди оккупантов.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге, передает 24 канал.
За сутки ВСУ отбили 8 атак противника только на Донбассе. Также украинские бойцы уничтожили 9 танков, то есть танковую роту, 18 единиц бронированной техники и 13 единиц автомобильной, 3 артиллерийские системы.