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Арестович: Российский генерал Дворников гонит свои войска на убой

  • 23.04.2022, 14:07
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Арестович: Российский генерал Дворников гонит свои войска на убой
АЛЕКСЕЙ АРЕСТОВИЧ

Оккупанты несут огромные потери.

Российский генерал Дворников гонит свои войска вперед, несмотря на очень неблагоприятные условия. Такие действия приводят к существенным потерям среди оккупантов.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге, передает 24 канал.

За сутки ВСУ отбили 8 атак противника только на Донбассе. Также украинские бойцы уничтожили 9 танков, то есть танковую роту, 18 единиц бронированной техники и 13 единиц автомобильной, 3 артиллерийские системы.

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