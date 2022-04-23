Украину вооружили мощными гаубицами М777 с «умными» снарядами 23.04.2022, 14:16

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Как «работает» это оружие?

Канада передала Украине 155-мм гаубицы M777, сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

"Канада выступает на стороне Украины. Мы доставили несколько гаубиц M777 и соответствующие боеприпасы украинским силам во взаимодействии со США", - отметила Ананд в микроблоге Twitter.

Также, по ее словам, Канада предоставила Украине дополнительные боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf.

Кроме того, по ее словам, официальная Оттава окажет предоставит бронетехнику и другую поддержку украинским Вооруженным силам.

Как уточняет канадский телеканал CBC, Канада отправила в Украину 4 относительно новые гаубицы M777.

M777 — британская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией BAE Systems.

Считается самой легкой гаубицей подобного типа (для сравнения: масса аналогичной по дальности стрельбы гаубицы M198 составляет 7150 кг), что допускает транспортировку на внешней подвеске вертолета. Такой вес достигается широким использованием в конструкции титана.

Расчет гаубицы также уменьшен до пяти человек

Характеристики:

Масса, кг 4218;

Экипаж (расчет), чел. 7+1;

Калибр, мм 155 мм;

Скорострельность, выстрелов/мин 2 (норма), 5 (максимум);

Максимальная дальность, (м.) M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.

"Умные" боеприпасы M982 Excalibur с GPS-наведением при использовании из гаубицы M-777 имеют высокую дальность, проверенную во время реальных боев.

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