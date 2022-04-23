На заводе «НСлав» в оренбургском Новотроицке произошел взрыв 4 23.04.2022, 14:37

4,342

Площадь обрушения составляет около 700 квадратных метров.

В городе Новотроицке (Оренбургская область) произошло частичное обрушение стены промышленного алюминия на заводе «НСплав». Площадь обрушения составляет около 700 кв. метров, жертв нет, сообщает rosbalt.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Сообщение о хлопке поступило на пульт дежурного в 12:29 (10:29 по московскому времени), восемь минут спустя спасатели установили, что хлопок не сопровождался горением.

Несущие конструкции цеха не повреждены, ведется мониторинг ситуации. Всего на месте происшествия работают 43 человека и 18 единиц техники. Привлечены спасатели, работники администрации города, полиция, экологи и областные службы.

Завод «НСппав», на котором произошло ЧП, специализируется на производстве металлического хрома (кускового и порошка) и дегазированных брикетов хрома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».