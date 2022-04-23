закрыть
23 апреля 2022, суббота, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На заводе «НСлав» в оренбургском Новотроицке произошел взрыв

4
  • 23.04.2022, 14:37
  • 4,342
На заводе «НСлав» в оренбургском Новотроицке произошел взрыв

Площадь обрушения составляет около 700 квадратных метров.

В городе Новотроицке (Оренбургская область) произошло частичное обрушение стены промышленного алюминия на заводе «НСплав». Площадь обрушения составляет около 700 кв. метров, жертв нет, сообщает rosbalt.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Сообщение о хлопке поступило на пульт дежурного в 12:29 (10:29 по московскому времени), восемь минут спустя спасатели установили, что хлопок не сопровождался горением.

Несущие конструкции цеха не повреждены, ведется мониторинг ситуации. Всего на месте происшествия работают 43 человека и 18 единиц техники. Привлечены спасатели, работники администрации города, полиция, экологи и областные службы.

Завод «НСппав», на котором произошло ЧП, специализируется на производстве металлического хрома (кускового и порошка) и дегазированных брикетов хрома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы»
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы» Владимир Халип