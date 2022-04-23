«Платим им не менее $1 тысячи «чистыми»: как белорус открыл службу такси в Познани 23.04.2022, 14:52

Все водители в сервисе — белорусы.

Егору Ермоленко 31 год. В Польшу окончательно переехал за неделю до президентских выборов.

Из Беларуси мужчина переехал в Польшу. А в марте 2021 года начал там свой бизнес. «Наша Ніва» поговорила с ним и узнала, как в Польше вести «свое дело» и почему Егор открыл именно такси.

В Беларуси у него с женой была своя компания. Они занимались международными грузоперевозками.

«О переезде задумались еще в 2018-м. Начали готовиться к отъезду. В 2019-м жена получила карту поляка, и в феврале этого же года мы уехали. Но летом я вернулся, так как в Беларуси оставался бизнес, его нужно было продать. Окончательно уехал уже в 2020-м, за неделю на выборов», — говорит он.

Одна из основных причин, почему Егор решил переехать и продать компанию, — трудности с ведением бизнеса.

«Проблемы с курсом, продажей валютной выручки, нестабильная ситуация с налоговой, ФСЗН и проверки.

Беларусь в ведении бизнеса отстала от Польши на 20 лет. И в цифровизации, и в законодательстве.

Первый раз еще когда приезжал в Познань, подумал, что можно будет открыть здесь такси. В 2020 году в Польше вступил в силу закон о легализации Uber, Bolt. Значительно упростили работу. Например, отменили таксометры, убрали требование знания города для иностранцев, ввели простую процедуру получения лицензии», — описывает ситуацию собеседник.

На вопрос, почему не стал снова открывать логистический бизнес, Егор отвечает, что в такое дело в Польше нужно вложить крупную сумму.

«Выбрал такси, так как на тот момент это был совершенно пустой рынок. Он перестраивался, можно сказать, что его делали с нуля. Открыть такой бизнес было недорого и просто. Риски минимальны, потому что вложения небольшие.

Сама идея с такси пришла в связи с тем, что таким бизнесом в Минске занимались мои знакомые. Я еще пообщался с водителями, которые в Польше нелегально работали, и понял, что надо пробовать.

Не пошел снова в логистику, так как вкладывать в Польше нужно было не менее 50 тысяч евро. Еще один момент — оплата за услугу в этой сфере в Европе составляет 60 рабочих дней. Получается, что это «длинные» деньги. А в такси все стабильно, получаешь доход быстро от операторов.

Выбрали Познань, так как это очень либеральный город. Есть разница между востоком и западом в плане менталитета, качества жизни. В Варшаве мне не нравится, и этот бизнес там приносит меньше денег. А Познань считается городом предпринимательства», — говорит мужчина.

«За день, когда таксовал, мог заработать 100—150 долларов»

В начале Егор приобрел один автомобиль. И сразу сел за руль, чтобы понять, работает ли его бизнес-план.

«Сейчас у нас 5 машин, — делится он.

— Первое мое вложение — 5 тысяч евро. Это просто, чтобы начать. Около 80% от этой суммы — стоимость одного автомобиля. Мы брали обычную старую машину — без кондиционера, с небольшим пробегом и в нормальном состоянии.

Здесь еще действует такой момент: нужно в технический паспорт поставить штамп «такси». После этого машина сразу же теряет в цене. Страховка дорогая, минимум 500 евро.

За день, когда таксовал, я мог заработать 100—150 долларов.

Само открытие бизнеса заняло 10 минут. Здесь есть две формы: ИП и ОАО. Последнее открывать невыгодно при обороте менее нескольких миллионов евро. Открыть ИП здесь не все могут. Нужна карта поляка, постоянный вид на жительство или переезд в связи с воссоединением семьи. Поскольку у меня у жены уже была карта поляка, то я получил постоянный вид на жительство в связи с воссоединением семьи. А сейчас у жены уже польское гражданство».

Налоги выше, но без неожиданностей и дополнительных поборов

В Польше есть три вида налогообложения: упрощенная система, линейная и общая. Егор работает по первой.

«Вы платите налог от всего оборота фирмы, сумма поступлений минус НДС. Налог составляет 8,5%, это именно ставка для такси. Второй вариант — постоянная ставка, которую вы платите от прибыли фирмы — 19%. В третьем случае первый налоговый порог (если годовой доход до $30 тысяч) — 17%, второй — 32%», — говорит он.

В Беларуси Егор платил меньше — 3% и НДС. Но там ему никто не давал гарантии, что налоговая испекция не выпишет штраф на ровном месте либо не обяжет записаться на платные курсы.

«В Беларуси налоговая всегда может внести корректировку и в итоге что-то пересчитать или придумать, за что дать штраф. В Польше такое невозможно.

Когда я открывал такси, у меня был небольшой спор с налоговой, который мы решили одним письмом по электронной почте. Они со мной согласились, извинились, и вопрос был снят в течение нескольких часов. В Беларуси это нереально. Нам постоянно приходили письма о семинарах, в которых нужно было участвовать. Это своего рода побор. Заплатить деньги за обучение, которое мне совсем не нужно. Мол, мы не выпишем вам штраф, но вы сходите на курсы.

Был спор в Беларуси с ФСЗН. Мы с ними связались и спросили, все ли у нас оплачено. Они ответили, что да, а через две недели со счета списались деньги. Якобы мы что-то не досчитали за сотрудников.

В Беларуси даже поговорить с налоговым инспектором трудно. Здесь достаточно ему написать на почту, и он даст ответ.

И если я как предприниматель делаю ошибку, мне помогают ее исправить. Это нормальная практика. Никаких штрафов не выписывают», — говорит собеседник.

Также мужчина интересовался, как взять машину в лизинг. От этой идеи со временем отказался: тогда был самый разгар пандемии, и ждать авто нужно было около 6—8 месяцев.

«Если у вас ИП, то лизинг лучше брать через полгода после открытия бизнеса. Как правило, первый взнос от 1 до 20%. Скорее всего, у вас банк попросит 10%. В течение часа вам одобрят лизинг, а из нужных документов — заявление, в котором вы просто указываете ваш примерный заработок в месяц. Его не надо ничем подтверждать. Если не сможете платить, то это будут уже ваши проблемы», — делится он.

«Вторую фирму буду открывать с партнерами-белорусами»

Офис и стоянку для авто Егор в аренду не брал. В этом нет необходимости.

«Я все документы могу смотреть дома. А машины всегда в работе. На одно авто у нас два водителя. Всего у нас их шесть.

Все водители — белорусы, которые приехали по гуманитарной визе. Зарплаты — не менее тысячи долларов, это «чистыми». Мы помогаем белорусам найти жилье, разобраться с легализацией, медицинскими справками и другими документами».

В ближайшее время Егор планирует расширять бизнес. Мужчина хочет открыть вторую фирму.

«У меня будут два партнера-белоруса. Эта компания будет включать услуги такси, строительные услуги, эвакуацию транспорта, аренду оборудования. Конечно, война повлияла сейчас на бизнес: подорожало топливо, запчасти недешевые. Не скажу, что критично. Снизилась рентабельность, но мы понимаем, что это временно».

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