На 1 апреля украинский бизнесмен пообещал отдать свою машину тому, что утопит крейсер «Москва» — и сдержал обещание 23.04.2022, 14:56

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Dodge Challenger перешел к новым хозяевам.

Президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко передал бойцам Вооруженных сил Украины свой Dodge Challenger, сообщает fakty.ua.

Ранее, 1 апреля, он выложил фото автомобиля и написал, что отдаст свою машину мечты тому, кто уничтожит флагман Черноморского флота РФ — крейсер «Москва».

Сообщение не было первоапрельской шуткой, и 22 апреля военные получили свою награду.

«Вот такие обычные ребята, наши защитники, которые отправили проклятый корабль для создания нового дома Черноморской флоре и фауне. Как и обещал, отдал свою машину», — прокомментировал Берестенко процесс передачи.

Он отметил, что по полю на этой машине проехать вряд ли получится, но с поддержкой морального духа и стремления к победе она справится.

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