Бойцы ВСУ «разложили на молекулы» три вражеских вертолета

Бойцы ВСУ «разложили на молекулы» три вражеских вертолета3
- 23.04.2022, 15:00
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Оккупанты получили хороший урок под Гуляйполем.
На Запорожском направлении украинские военнослужащие уничтожили 3 вражеских вертолета. Стоимость каждой единицы ориентировочно 16 миллионов долларов.
Как отмечают Силы обороны Запорожского края, уничтожение вражеской авиации произошло в городе Гуляйполе, где активно происходят боевые столкновения.
Украинские защитники – десантники, территориальная оборона и нацгвардейцы – уничтожили 3 вражеских вертолета:
два Ка-52,
один Ми-8.
В сообщении говорится, что воины одного из тербатальонов применили против хваленой российской "вертушки" переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла".
"Били дуплетом. В результате хваленый российский "Аллигатор" был "разложен на молекулы", – рассказали наши защитники.
Однако на этом хорошие новости не закончились. Силы обороны добавили, что экипажи вертолетов погибли. А россияне получили хороший урок.