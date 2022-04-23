Бойцы ВСУ «разложили на молекулы» три вражеских вертолета 3 23.04.2022, 15:00

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Оккупанты получили хороший урок под Гуляйполем.

На Запорожском направлении украинские военнослужащие уничтожили 3 вражеских вертолета. Стоимость каждой единицы ориентировочно 16 миллионов долларов.

Как отмечают Силы обороны Запорожского края, уничтожение вражеской авиации произошло в городе Гуляйполе, где активно происходят боевые столкновения.

Украинские защитники – десантники, территориальная оборона и нацгвардейцы – уничтожили 3 вражеских вертолета:

два Ка-52,

один Ми-8.

В сообщении говорится, что воины одного из тербатальонов применили против хваленой российской "вертушки" переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла".

"Били дуплетом. В результате хваленый российский "Аллигатор" был "разложен на молекулы", – рассказали наши защитники.

Однако на этом хорошие новости не закончились. Силы обороны добавили, что экипажи вертолетов погибли. А россияне получили хороший урок.

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