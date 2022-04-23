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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

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  • 23.04.2022, 15:03
  • 4,038
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Видеофакт.

В субботу, 23 апреля, в иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

Церемония была доступна на Youtube.

Изнесение из святыни огня символизирует выход из Гроба "Света истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

Известно, что храм вмещает 10 тысяч человек. Обычно желающих посмотреть на Схождение намного больше, поэтому паломники собираются на площади перед Храмом и на соседних улицах.

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