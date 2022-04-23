«У нас из бригады уволилось уже 600 человек, остались только самые стойкие и алкаши» 12 23.04.2022, 15:12

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СБУ опубликовала очередной перехват разговора российского захватчика с женой.

Кремль публично отказался от пасхального перемирия, и российские оккупанты готовятся к новым обстрелам мирного населения и защитников Украины на Пасху 2022. Ради забавы захватчики пишут на снарядах "Христос Воскрес!".

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный Службой безопасности Украины.

"Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем", - рассказывает оккупант своей супруге.

Они смеются и радуются "остроумию" путинских танкистов.

Впрочем, когда речь заходит о делах в его подразделении, которое стоит в Николаевской области, тон захватчика сразу становится другим. Из 19 человек в его взводе осталось только 7. Остальных убили или они скрылись. И перспектив пополнения рядов оккупантов нет.

"Здесь никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Здесь все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Здесь остались только самые стойкие и алкаши", - резюмирует оккупант.

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