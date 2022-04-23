Экс-советник Путина объяснил, как Китай поставил на место РФ 5 23.04.2022, 15:15

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Пекин не поддержал позицию Кремля по Украине.

Китай занял осторожную позицию, не поддержав московский режим в войне против Украины, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов.

Как подчеркнул он в ходе чата в "Главреде", отвечая на один из вопросов, такая позиция КНР является очень важной.

"Китай не проголосовал в ООН вместе с Россией против резолюции, осуждавшей действия РФ. Учитывая характер отношений, существующий между РФ и Китаем, между Си и Путиным, это, конечно же, демонстративное дистанцирование от этой агрессии", - говорит эксперт.

Он также обратил внимание на то, что представители Китая неоднократно заявляли о том, что они выступают за территориальную целостность и суверенитет каждой страны, включая Украину.

"Китай также не поддержал Путина, когда тот обратился к Пекину за финансовой и военной помощью в войне против Украины. Он не оказывает и материальной и военной помощи Украине, но при этом не помогает и России. Таким образом, Китай дистанцировался от обеих сторон. Это наилучший вариант для Украины", - добавил Илларионов.

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