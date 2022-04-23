Австрийский владелец A1 не планирует уходить из Беларуси 11 23.04.2022, 15:39

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Николай Бределев

И это несмотря на задержания сотрудников.

Австрийская компания A1 Telekom Austria Group, которой принадлежит белорусский мобильный оператор А1, решила не уходить из Беларуси, сообщает сайт телеканала «Белсат».

Белорусская A1 является для A1 Telekom Austria Group одной из самых прибыльных компаний, на нее приходится 16% операционной прибыли группы. По словам Kurier, мексиканский мажоритарный владелец América Móvil голосовал за выход из Беларуси, но против выступили представители профсоюза и австрийской компании. Они боятся, что уход из Беларуси приведет к сокращению рабочих мест в Австрии. В итоге было решено оставаться.

Пресс-секретарь концерна Михаэль Хефлер подтвердил изданию, что A1 Telekom Austria Group «не планирует выходить из Беларуси». По его словам, уход ударит только по населению и по 2300 работникам А1 в Беларуси, но не по режиму. A1 в Беларуси «вносит существенный вклад в развитие гражданского общества и в обеспечение населения интернетом», показывает, что на рынке «есть альтернатива», дает жителям связь с Европой, а сотрудникам – международные карьерные лестницы, заявил Хефлер.

Пресс-секретаря компании Николая Бределева задержали 10 декабря 2021 года, заставили записать «покаянное видео», оставили в изоляторе на Окрестина, не предъявив обвинения. Бределев признан политическим заключенным.

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