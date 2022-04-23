Идею вступить в НАТО в Финляндии поддерживает уже большинство депутатов парламента 8 23.04.2022, 15:49

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Голосование по этому вопросу может пройти уже в ближайшие недели.

На этой неделе в парламенте Финляндии начали обсуждение доклада правительства о политике безопасности страны, чтобы сформировать позицию по вопросу вступления Финляндии в НАТО. За членство уже сейчас выступает большинство депутатов, сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

Вопрос стал особенно актуальным для Финляндии после военного вторжения России в Украину. Инициатива подачи заявки на вступление в НАТО будет исходить от президента и правительства страны и может быть предпринята в любой момент, соответственно, парламент готовится к обсуждению заранее.

И по самому вопросу вступления в НАТО большинство депутатов уже определились. Издание проанализировало позиции каждого члена парламента, взяв данные из опросов депутатов, интервью и пресс-релизов после начала российско-украинской войны, и внесло их всех в таблицу, которую постоянно обновляет.

Таким образом, на данный момент вступление в НАТО поддерживают 113 финских депутатов, что составляет больше половины от 200-местного парламента Финляндии. Против выступают лишь 12 человек, 32 пока не определились, а позиция 43 депутатов неизвестна.

Когда вопрос будет вынесен на голосование, для принятия решения понадобится либо простое большинство, либо две трети голосов (с этим пока сами власти Финляндии не определились).

Ранее сообщалось, что голосование по этому вопросу может пройти уже в ближайшие недели.

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