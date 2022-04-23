К чему готовится Россия 13 Питер Дикинсон

23.04.2022, 16:08

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Путин активно готовит почву для новых военных преступлений.

Владимир Путин выразил свое молчаливое одобрение дальнейшим военным преступлениям России в Украине, публично отметив почестями одну из воинских частей, наиболее тесно связанных со зверствами против украинского гражданского населения.

Указом Путина от 18 апреля почетное звание «гвардейская» присвоено 64-й мотострелковой бригаде Российской армии, которая обвиняется в совершении военных преступлений в Украине. В сопроводительной записке к этому знаку признательности российский правитель лично поздравил бригаду с «мужеством, самоотверженностью, профессионализмом и выполнением воинского долга» во время вторжения в Украину.

Эти намеки на военную славу, мягко говоря, неубедительны. На самом деле 64-я мотострелковая бригада добилась в Украине немногого, чем можно было бы гордиться. Она участвовала в катастрофическом наступлении России на север Украины, потерпев поражение в битве за Киев, после чего последовало унизительное отступление через границу в Беларусь. Поэтому можно с уверенностью сказать, что свое новое звание бригада заслужила не на поле боя.

Вместо этого самый заметный вклад 64-й мотострелковой бригады в российское вторжение был сделан во время ее пребывания в киевском пригороде Буча. Этот ранее малоизвестный город-спутник в последние недели приобрел всемирную известность как место крупномасштабных зверств россиян против гражданского населения, включая изнасилования, пытки и массовые убийства.

На данный момент украинским властям удалось идентифицировать сотни жертв в Буче, многие из которых были найдены со связанными руками перед казнью. По мере того, как будут обнаружены новые могилы, число погибших, похоже, будет расти.

Систематический характер преступлений и огромные масштабы бойни, обнаруженной в Буче и других недавно освобожденных городах Киевской области, привели к широко распространенным обвинениям в геноциде со стороны международных лидеров, включая президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. За последние дни парламенты Латвии и Эстонии стали первыми, кто официально признал военные преступления России в Украине геноцидом.

Как одна из воинских частей, дислоцированных в Буче во время месячной российской оккупации, 64-я ОМСБр серьезно замешана в этих преступлениях. Украинские официальные лица обвинили именно эту бригаду в причастности к военным преступлениям и пообещали привлечь к ответственности отдельных членов подразделения.

Международное расследование российских зверств уже ведется. После визита в Бучу в середине апреля главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан подтвердил, что «есть достаточные основания полагать, что преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, совершаются» российскими войсками в Украине.

Столкнувшись с растущим глобальным возмущением по поводу зверств России в Украине, Кремль первоначально отреагировал в традиционной манере, комбинируя опрометчивые отрицания и теории заговора. Однако теперь Путин, по-видимому, чувствует себя достаточно уверенно, чтобы пойти дальше, и открыто демонстрирует свою поддержку российским войскам, обвиняемым в военных преступлениях.

Награждая 64-ю мотострелковую бригаду особой похвалой и общественными почестями, российский лидер не только бросает вызов внешнему миру. Он также дает понять своим солдатам, что тем, кто совершает зверства от имени России, не придется отвечать за свои преступления. Вместо этого они по-прежнему будут пользоваться полной поддержкой Кремля и будут вознаграждены за службу Родине.

Заявление Путина, свидетельствующее о безнаказанности зверств, имеет зловещие последствия для будущего ведения войны и прокладывает путь к дальнейшему разрушению украинского государства и нации.

Геноцидные намерения России стали все более очевидными уже в первые два месяца конфликта. Помимо участия в массовых убийствах мирных жителей в таких местах, как Буча, путинские силы вторжения также методично превращают в руины десятки украинских городов и поселков. Более полумиллиона украинцев были насильственно депортированы в Россию, а лидеры общин в украинских регионах, находящихся под российской оккупацией, стали жертвами похищений в ходе зловещих облав, напоминающих о сталинской эпохе.

Вся эта преступная политика полностью соответствует ядовитой риторике Путина в отношении Украины. Российский лидер долгое время отрицал право Украины на существование и часто заявлял, что независимость Украины — это историческая случайность, в то же время настаивая на том, что украинцы на самом деле русские.

В период, предшествовавший нынешнему вторжению, Путин пошел еще дальше и начал клеймить Украину как искусственную «АнтиРоссию», которую больше нельзя терпеть. Заявленная им цель «денацификации» Украины на самом деле является кодом для «деукраинизации» страны, о чем прямо говорится в статье, опубликованной 3 апреля российским государственным информационным агентством РИА Новости. Историк из Йельского университета Тимоти Снайдер назвал ее «руководством по геноциду».

В то время, пока мир с опозданием осознает российскую повестку дня геноцида в Украине, Путин активно готовит почву для новых военных преступлений. Его решение почтить память солдат, причастных к массовым убийствам, является четким заявлением о намерениях и указанием на то, что нас ждет впереди, если Украина не получит оружие, необходимое ей для самозащиты. Если мир бездействует, и миллионы украинцев будут убиты, никто не сможет потом утверждать, что он этого не знал.

Питер Дикинсон, «Новое время»

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