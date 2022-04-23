Военный эксперт: Украина после победы над РФ вернет все свои территории 19 23.04.2022, 16:20

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Но при одном условии.

Результатом войны с Россией станет победа Украины и восстановление ее территориальной целостности. Но это произойдет, если военным не будут мешать политики, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По его оценкам, из-за невысокой боеспособности российская армия не способна проводить эффективные действия на территории Украины. Жданов говорит, что оккупанты сейчас уже не могут ничего "откусить" у Украины.

"У нас, кстати, есть хороший исторический шанс вернуться в границы 1991 года с учетом всей западной помощи, которая идет, с учетом готовности Вооруженных сил... Самое главное - чтобы политики не мешали военным выполнять свою работу", - отметил Жданов.

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