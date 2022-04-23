Что делать со скорлупой от пасхальных яиц и остатками кулича? 12 23.04.2022, 16:22

4,000

Церковь не рекомендует выбрасывать их в мусор.

Правда ли, что церковь не рекомендует выбрасывать в мусор освящённые в храме вещи, даже крошки от кулича и скорлупу от крашенных яиц? Куда же их в таком случае девать?

— Остатки всего, что освящено в храме, надо сжигать, потому что в мусорном ведре или контейнере они смешиваются с гнилью, плесенью, отходами жизнедеятельности. Огонь же всё очищает, — пояснил «АиФ» певчий Храма Смоленской иконы Божией матери в Пулково Антон Галицкий, — Сжигать надо и ненужные вам листочки бумаги, на которых написаны святые имена, изображены православные кресты, иконы, и т. п. В большинстве храмов или монастырей для подобных целей есть бочка или печь. Если дойти до храма не получается, можно отвезти это на дачу и сжечь там в печи, камине, на костре. Или высыпать, вылить в проточную воду (реку, ручей), закопать в лесу — там, где освящённые предметы не смогут «осквернить» собаки и кошки, не затопчут люди.

По той же причине нельзя выливать в обычную раковину святую воду, в т. ч. оставшуюся после таинства крещения. Во многих храмах для этого есть специальная раковина, отводящая освященные жидкости в колодец, из которого они дальше уходят в почву, а не в канализацию. Святая вода по вере христиан может храниться и использоваться как угодно долго. Но если появилась необходимость, то её также можно вылить в непопираемое место.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».