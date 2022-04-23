закрыть
23 апреля 2022, суббота, 18:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ сообщили о новых потерях оккупантов на юге Украины

3
  • 23.04.2022, 16:43
  • 7,384
ВСУ сообщили о новых потерях оккупантов на юге Украины
Фото: AFP

Оккупанты пытаются атаковать на Херсонщине и Николаевщине.

В течение ночи украинские силы поразили 13 целей российских захватчиков на юге Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в социальной сети «Фейсбук».

В частности, обстановка в зоне ответственности сил охраны и обороны юга Украины стабильно напряженная.

«На Херсонщине и Николаевщине противник продолжает оборонительные действия по занятому рубежу, подтягивает и переформатирует силы, предположительно готовясь к выходу в админграницы Херсонской области», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы»
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы» Владимир Халип