ВСУ сообщили о новых потерях оккупантов на юге Украины

ВСУ сообщили о новых потерях оккупантов на юге Украины3
- 23.04.2022, 16:43
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Оккупанты пытаются атаковать на Херсонщине и Николаевщине.
В течение ночи украинские силы поразили 13 целей российских захватчиков на юге Украины.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в социальной сети «Фейсбук».
В частности, обстановка в зоне ответственности сил охраны и обороны юга Украины стабильно напряженная.
«На Херсонщине и Николаевщине противник продолжает оборонительные действия по занятому рубежу, подтягивает и переформатирует силы, предположительно готовясь к выходу в админграницы Херсонской области», - говорится в сообщении.