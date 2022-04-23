ВСУ сообщили о новых потерях оккупантов на юге Украины 3 23.04.2022, 16:43

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Фото: AFP

Оккупанты пытаются атаковать на Херсонщине и Николаевщине.

В течение ночи украинские силы поразили 13 целей российских захватчиков на юге Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в социальной сети «Фейсбук».

В частности, обстановка в зоне ответственности сил охраны и обороны юга Украины стабильно напряженная.

«На Херсонщине и Николаевщине противник продолжает оборонительные действия по занятому рубежу, подтягивает и переформатирует силы, предположительно готовясь к выходу в админграницы Херсонской области», - говорится в сообщении.

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