На стройке в «Минск-Мире» погиб рабочий 23.04.2022, 17:01

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Фото: onliner

По предварительной информации, человека придавило щитом.

Читатели onliner.by сообщили о том, что сегодня днем на строительной площадке Minsk World погиб человек. Эту информацию журналистам издания подтвердили представители Следственного комитета Республики Беларусь.

«На месте происшествия работают следователи. На стройке смертельно травмирован рабочий», — сообщили корреспонденту в ведомстве.

По предварительной информации, человека придавило щитом. На место происшествия прибыли милиция, скорая и представители СК.

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