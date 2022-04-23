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На стройке в «Минск-Мире» погиб рабочий

  • 23.04.2022, 17:01
  • 2,764
На стройке в «Минск-Мире» погиб рабочий
Фото: onliner

По предварительной информации, человека придавило щитом.

Читатели onliner.by сообщили о том, что сегодня днем на строительной площадке Minsk World погиб человек. Эту информацию журналистам издания подтвердили представители Следственного комитета Республики Беларусь. 

«На месте происшествия работают следователи. На стройке смертельно травмирован рабочий», — сообщили корреспонденту в ведомстве.

По предварительной информации, человека придавило щитом. На место происшествия прибыли милиция, скорая и представители СК.

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