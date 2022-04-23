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Какой будет погода на православную Пасху?

  • 23.04.2022, 16:57
  • 2,074
Какой будет погода на православную Пасху?

Подробный прогноз на 24 апреля.

24-25 апреля погоду будут определять атмосферные фронты и неустойчивые теплые воздушные массы южных морей. Облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

24 апреля ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +2..+9°С, днем +11..+16°С, по югу Беларуси до +18°С.

25 апреля на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4..+10°С, днем +12..+19°С, по югу страны до +22°С

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