Русские оккупанты ударили по Одессе в момент схождения благодатного огня в Иерусалиме

Русские оккупанты ударили по Одессе в момент схождения благодатного огня в Иерусалиме11
- 23.04.2022, 17:08
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Как минимум один человек погиб.
РФ выпустила по Одессе не менее шести крылатых ракет, в городе слышны взрывы, известно об одном погибшем.
Об этом сообщили в городском совете Одессы, а также заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Как сообщили в горсовете, есть попадание в объекты инфраструктуры. По данным Геращенко, российские оккупанты выпустили не менее шести крылатых ракет по Одессе.
Спикер Областной военной администрации города Сергей Братчук сообщил, что удар по городу был нанесен в момент схождения благодатного огня в Иерусалиме.