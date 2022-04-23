Русские оккупанты ударили по Одессе в момент схождения благодатного огня в Иерусалиме 11 23.04.2022, 17:08

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Как минимум один человек погиб.

РФ выпустила по Одессе не менее шести крылатых ракет, в городе слышны взрывы, известно об одном погибшем.

Об этом сообщили в городском совете Одессы, а также заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Как сообщили в горсовете, есть попадание в объекты инфраструктуры. По данным Геращенко, российские оккупанты выпустили не менее шести крылатых ракет по Одессе.

Спикер Областной военной администрации города Сергей Братчук сообщил, что удар по городу был нанесен в момент схождения благодатного огня в Иерусалиме.

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