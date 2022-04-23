Для пенсионеров с 1 мая введут скидку на проезд в электричках, но есть один нюанс 23.04.2022, 17:30

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Получилось как-то мелочно.

Для пенсионеров с 1 мая введут привычную 50-процентную скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Об этом сообщили в контакт-центре БелЖД. Льгота будет действовать до конца октября — на время сезонных сельскохозяйственных работ. Ранее в апреле МАРТ объявил о повышении с 26 апреля стоимости проезда в поездах — городских, региональных и межрегиональных линий, пишет сайт zerkalo.io.

— Правом на 50-процентную скидку со стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса на период с 1 мая по 31 октября могут воспользоваться граждане достигшие общеустановленного пенсионного возраста, — уточнили в контакт-центре БелЖД.

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Его нужно предоставить как при покупке билета, так и иметь при себе при проезде в поездах региональных линий экономкласса, чтобы предъявить при проверке билетов.

Льготы не действует на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также в поездах городских линий.

Тем временем с 26 апреля в Беларуси подорожают билеты на поезда — городских, региональных и межрегиональных линий.

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