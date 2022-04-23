Белорусский футбольный тренер не сдержал слез, говоря о войне в Украине 3 23.04.2022, 17:44

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Леонид Кучук назвал российскую агрессию геноцидом.

Главный тренер львовского «Руха», белорус Леонид Кучук заплакал, говоря о том, что происходит в Украине, пишет «Трибуна».

«Футбол должен помогать людям. Жить, идти дальше, развиваться, учиться. Верить в светлое будущее… Верить в наших детей и наше будущее… (в этот момент у Кучука выступили слезы – прим.). Прошу извинить. Не могу… Сдержать слез. Потому что, считаю, то, что происходит в Украине, – это на самом деле геноцид.

Простые белорусы, простой народ [Беларуси] не хочет этой войны и никогда не придет на нее. Могут насильственно затолкать, но это будет небольшая группа людей, которая, скажем так, будет заходить как бездумное пушечное мясо. Еще раз прошу: белорусы, дорогие, не идите на эту войну», – сказал Кучук.

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