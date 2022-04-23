Войска РФ ударили по Одессе: погиб трехмесячный ребенок 5 23.04.2022, 17:55

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Погибли не менее пяти человек.

По данным главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в результате ракетного удара российских оккупантов по Одессе погибли не менее пяти человек, 18 человек ранены.

Сообщается, что погиб трехмесячный ребенок

Разбор завалов пострадавших от удара домов продолжается, число жертв пока предварительное.

Украинская сторона сообщает, что ракеты были запущены самолетами российской стратегической авиации Ту-95 из акватории Каспийского моря.

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