Есть ли в Беларуси валюта в обменниках? 23.04.2022, 18:04

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Журналисты провели эксперимент.

В последние недели доллар и евро постепенно дешевеют, возвращаясь к курсу конца февраля. Но, по слухам, найти заветную валюту в обменниках нелегко. Так ли это, разбирались журналисты «Вечернего Гродно».

Они смоделировали ситуацию, что им нужно две тысячи долларов и столько же евро. Свой путь начали с обменника «МТБанка» в гипермаркете «Материк». В разгар субботнего дня людей в очереди немного. Курс доллара — 2,85 рубля. Не самый выгодный, есть и получше. Интересуются, есть ли нужная нам сумма.

— Долларов много, на вас хватит, а вот с евро сложнее. Около семисот будет, — отвечает кассир.

На прощание девушка советует звонить в контакт-центр: там сориентируют, где конкретно есть та или иная валюта.

По соседству, в гипермаркете «Корона», у обменника «Альфа-Банка» собралось не менее десяти человек. Прежде чем обратиться к кассиру, журналисты разговаривают с последним в очереди. Мужчина средних лет признаётся, что хочет сдать 650 долларов, так как заметил выгодный курс покупки «американцев». Табло показывает 2,79 рубля за доллар. Журналисты подошли к окошку кассы.

— Сейчас валюту больше сдают, так что на вас хватит. Есть и доллары, и евро в больших суммах, — пояснила женщина по ту сторону стекла, однако называть конкретную сумму в наличии не согласилась.

В другом гипермаркете, в «Евроопте» на улице Тимирязева, не так давно размещался обменный пункт «Идея Банка», но в прошлом году он закрылся. На его месте работает точка «РРБ-Банка». Внутри — ни души. Скучающая девушка при нашем появлении оживляется.

— При желании могу вам продать и пять тысяч долларов, и даже больше. А вот с евро не уверена, может и не хватить, — говорит кассир и начинает пересчитывать. Оказалось, что имеется 2370 евро.

У отделения «Абсолютбанка» напротив здания облисполкома всегда многолюдно. Этот банк многим известен выгодным курсом валют. Например, купить доллары тут можно по 2,838 рубля. Приятный курс это, конечно, хорошо, но есть ли валюта?

— Долларов немного. Тысячу пятьсот насобираю. С евро тоже напряжёнка. Сейчас в кассе не более трёхсот. Покупать будете? Если вам нужно больше, то подождите, может, кто придёт и сдаст, — предлагает кассир.

Наконец в отделении «Белагропромбанка» на Советской улице, 4 заверили, что смогут продать и две тысячи евро, и две тысячи долларов. Правда, обменивать тут невыгодно: доллары продают по 2,87 рубля, покупают по 2,751 рубля.

Сложная ситуация на валютном рынке снова спровоцировала появление перекупщиков. В последний раз о валютчиках говорили в 2015 году.

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