Названы семь продуктов для защиты сердца 23.04.2022, 18:14

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Один из таких продуктов — булгур.

Натрий (основной компонент поваренной соли) — очень важное питательное вещества, если полностью исключить его из рациона, это может плохо сказаться на состоянии здоровья. Но нашему организму его требуется очень немного, а превышение безопасной дозы может привести к повышению кровяного давления и увеличению риска сердечного приступа, сердечной недостаточности, инсульта и даже заболеваний почек, пишет healthinfo.ua.

Горох и бобы

Белок и растительная клетчатка, которых много в бобовых, очень важны для поддержания здорового веса, а значит, и для здоровья сердца. Кроме того, все эти культуры содержат мало жира и совсем не содержат холестерин. Мы рекомендуем выбирать сушеные продукты, а не консервированные: хоть они и требуют больше времени на приготовление, в фасоли или горохе из банки обычно очень много добавленных соли и сахара.

Фрукты

В большинстве фруктов соли или нет вовсе, или совсем немного. Кроме того, свежие фрукты богаты клетчаткой, а также витаминами, микроэлементами и полезными антиоксидантными соединениями, которые уменьшают воспалительный процесс и помогают клеткам нашего тела восстанавливаться после атаки свободных радикалов.

Йогурт

Еще один отличный продукт для всех, кто заботится о здоровье сердца: йогурт не только поддерживает нормальное пищеварение (важно для контроля веса), но и снижает риск сердечного приступа и инсульта. Отдайте предпочтение натуральному йогурту, без добавленного сахара — это позволит держать под контролем количество добавленного сахара в рационе.

Орехи и семечки

Приятная новость: исследования подтверждают, что те, кто регулярно едят орехи или семечки, в итоге реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но важно помнить, что выбирать стоит орехи натуральные, без добавления соли, сахара, меда или сиропа.

Овощи

И фрукты, и овощи содержат важные питательные вещества, которые могут помочь снизить уровень холестерина и кровяное давление. А в таких овощах, как спаржа, стручковая фасоль, огурцы, баклажаны, чеснок и тыква не содержат и природную соль. Ешьте их почаще, но при готовке старайтесь добавлять минимальное количество соли.

Крупы

Еще один отличный продукт для здорового рациона: практически все крупы содержат медленные углеводы, которые помогают надолго сохранить чувство сытости, а также поддерживать здоровый уровень сахара в крови. И, конечно же, старайтесь добавлять меньше соли в процессе приготовления — гречка, булгур, киноа и другие крупы и злаки и без того очень вкусны!

Травы и специи

Хотите меньше использовать соль при готовке? Добавляйте больше трав и специй! Кроме того, большинство пряностей и ароматной зелени содержат в себе разные полезные соединения, некоторые из которых защищают здоровье сердца.

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