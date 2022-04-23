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Российские оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя и похитили около 200 человек

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  • 23.04.2022, 18:20
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Российские оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя и похитили около 200 человек

Вместо обещанных российской стороной автобусов, к мариупольцам подъехали военные.

В Мариуполе российские оккупанты снова сорвали эвакуацию граждан.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, в 11:00 не менее 200 мариупольцев ждали эвакуации в Запорожье возле ТЦ "Порт-Сити".

"Вместо обещанных российской стороной автобусов, к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел". Фактически, с применением принуждения в грубой форме людей разогнали. Автобусы так и не были поданы для погрузки", - сообщает Андрющенко.

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