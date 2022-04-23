В Украине могут конфисковать авто, принадлежащие белорусскому бизнесу 1 23.04.2022, 18:46

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Уже началась «опись имущества».

В Украине продолжается кампания по выявлению активов предприятий, владельцами или бенефициарами которых являются граждане России и Беларуси. Этим занимается Бюро экономической безопасности Украины.

Так, в Одесской области сотрудники бюро проанализировали деятельность 1211 таких предприятий и установили 168 работающих субъектов хозяйственной деятельности. На их балансе находится 247 легковых и грузовых автомобилей, а также 27 единиц специального транспорта. Перечень обнаруженных автомобилей и спецтехники направлен в Одесскую областную военно-гражданскую администрацию. Решение об отчуждении и привлечении транспорта, а также использовании спецтехники в условиях правового режима военного положения, при необходимости, будет приниматься Одесской ОВА.

Аналогичная операция проведена в Запорожской области. При отработке 14 субъектов хоздеятельности, владельцами или бенефициарами которых являются граждане России и Беларуси, установлено 63 единицы автотранспортных средств и 5 единиц сельскохозяйственной техники. Указанная информация передана Запорожской ОВА и Министерству экономики для дальнейшего принятия решения.

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