СБУ стали известны планы российских захватчиков на православную Пасху

СБУ стали известны планы российских захватчиков на православную Пасху12
- 23.04.2022, 18:59
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Появился перехват разговоров.
Российские оккупанты готовят обстрелы мирного населения и украинских защитников на Пасху. Также они пишут на снарядах «Христос воскрес!».
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры россиян, которые перехватила и опубликовала в Telegram Служба безопасности Украины.
Так, российские военные планируют увеличить количество обстрелов на Пасху. В разговоре со своей женой оккупант рассказал о том, как он и его сослуживцы «развлекаются» на войне в Украине.
«Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут «Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем», — утверждает военный из РФ.