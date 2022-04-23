Как белорусам не попасть на хитрые уловки продавцов? 3 23.04.2022, 19:22

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Нужно смотреть в оба.

О том, что не надо ходить за продуктами на голодный желудок и обязательно со списком покупок, сказано и написано уже много. Покупатель становится все более грамотным, но и методы продавцов совершенствуются. О не самых очевидных уловках продавцов и производителей товаров – в материале aif.by.

Забота о клиенте?

То, что овощи, фрукты, кондитерские изделия в крупных магазинах часто взвешивают прямо на кассе, мы уже привыкли. Это удобно. Однако весы на кассе – это не только забота о клиенте, но и увеличение выручки магазина.

Дело в том, что покупатель не знает итоговую сумму покупки до того, как расплатится на кассе. Сколько набрал – столько и принес. Часто вслепую люди перестраховываются и берут немного больше, чем нужно, а на кассе уже будет не совсем удобно отказывать или что-то корректировать из-за нескольких граммов.

Советов несколько: если при взвешивании на кассе обнаружили, что взяли конфет больше, чем хотели изначально, не стесняйтесь просить кассира убрать лишнее. Кроме того, перед тем, как идти на кассу, можно воспользоваться контрольными весами, которые обычно есть в крупных магазинах. Да, вы потратите больше времени на поход по магазину, но точно возьмете столько товара, сколько вам необходимо.

Неписаные правила

Рекламные ролики и буклеты твердо убедили нас, что большая упаковка – чаще всего экономичная. Да, так бывает, но уже далеко не всегда, утверждает Светлана Набокова из Витебска. Некоторые производители и продавцы пользуются тем, что покупатели привыкли к определенным неписаным правилам.

Если нужно пополнить запасы, например, стирального порошка, рука тянется к пачке побольше. Мы по умолчанию уверены, что сэкономим. Но оцените цену порошка в пересчете на килограмм. Может оказаться, что «экономичная» упаковка дороже обычной.

Еще одной возможной уловкой производителей делится минчанин Егор Вороной. Производители некоторых продуктов иногда устраивают дегустации в крупных торговых объектах. Как постоянный покупатель, он заметил, что в день дегустации, а также последующие несколько дней эта продукция продается по завышенной цене, а затем ее стоимость снижается. Выходит, за бесплатную дегустацию платят сами покупатели?

Егор Вороной рассказал еще об одной ситуации. Помните, как на кассе сетевых супермаркетов кассир всегда напоминает о карте лояльности магазина? Действительно, по ней вы можете получить несколько рублей в месяц в виде бонусов или небольшую скидку. Но в долгосрочной перспективе эта сделка может оказаться значительно выгоднее магазинам, чем покупателям.

При оформлении карты лояльности вы делитесь с сетью личной информацией – номером телефона или адресом электронной почты. Покупая в супермаркете, к примеру, много рыбных изделий, данную информацию «считывает» карта, а затем вам начинают приходить SMS-уведомления о персональных скидках на сельдь, рыбные палочки или замороженного минтая. Как итог покупатель вновь приходит именно в эту торговую точку и, помимо любимой рыбы, может сделать еще много других покупок.

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