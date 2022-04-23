Генштаб ВСУ рассказал о последних событиях на фронтах войны 23.04.2022, 19:41

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Что происходит на главных направлениях?

В рядах Вооруженных сил России наблюдаются проблемы с медицинским обеспечением и эвакуацией раненых, которым не всегда хватает лекарств.

Об этом говорится в вечерней сводке от Генерального штаба ВСУ.

По данным военного командования, оккупанты пытаются нарастить темпы проведения операции на востоке Украины с целью окружения группировки сил ООС и установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

На Волынском и Полесском направлениях ВС РФ активные действия не проводились. На Слобожанском направлении продолжается частичная блокада Харькова с постоянными обстрелами жилых кварталов. Оккупанты также обстреливают позиции ВСУ в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Довгенькое.

На Донецком и Таврическом направлениях противник концентрирует все силы на захвате Попасной и Рубежного. В Генштабе ВСУ предупреждают, что ВС РФ готовят массированное наступление на Северодонецк.

На Южнобужском направлении российские войска наступательных действий не совершали, однако продолжаются артиллерийские обстрелы позиций украинской армии.

Генштаб ВСУ также владеет информацией о том, что в рядах ВС РФ зафиксированы проблемы с медицинским обеспечением, эвакуацией раненых солдат, которым не хватает лекарств.

"Из-за роста числа раненых, в городе Балаклея враг, одновременно с развернутым военным госпиталем, использует возможности городской поликлиники. Во временно захваченном городе Волчанск младший медицинский персонал учреждений здравоохранения принудительно отправляется для оказания первой медицинской помощи в подразделения противника, находящимися на линии столкновения с Силами обороны Украины", - говорится в сводке военного командования.

Кроме этого, в рядах ВС РФ проблемы с личным составом, из-за чего оккупанты проводят принудительную мобилизацию на временно неподконтрольных Киеву территориях. Для перемещения грузов военного назначения рашисты используют угнанный гражданский транспорт.

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