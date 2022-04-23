Православная Пасха: расписание богослужений в храмах Минска
- 23.04.2022, 20:37
Полный список храмов.
Православные верующие в 2022 году отмечают Христово Воскресение (Пасху) 24 апреля. «Смартпресс» публикует расписание богослужений в храмах Минска. Также будут организованы телевизионные трансляции.
Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)
23 апреля
8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.30 – Исповедь
18.00 – 21.00 – чтение Деяний святых апостолов
23.10 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
6.30 – Исповедь
7.00 – 9.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
8.30 – Исповедь
8.45 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (в академическом храме свт. Кирилла Туровского)
17.00 – 18.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00 – 21.00, 24 апреля — 7.00 – 17.00
Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4)
23 апреля
1:00 — Утреня полиелейная, чин Погребения. Часы, вечерня в соединении с литургией святителя Василия Великого
8.30 – 11.00 — Часы, литургия святителя Василия Великого
18.00 – 21.00 – чтение Деяний святых апостолов
22.00 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
7.00 – 9.00 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
10.00 – 12.00 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)
16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 10.00 – 22.00, 24 апреля — 9.00 – 13.00
Храм иконы Божией Матери «Минская» (приход великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда, 60)
23 апреля
7.00 – 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
6.45 – Исповедь
20.00 – 23.00 – чтение Деяний святых апостолов
22.45 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.15 – 1.15 — Пасхальная утреня
1.30 — Исповедь
1.15 — 3.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
8.45 – Исповедь
9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
18.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00-20.00, 24 апреля — 4.00- 12.00
Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147)
23 апреля
8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
7.30 – Исповедь
22.30 – Исповедь
21.00 - 23.00 — чтение Деяний святых апостолов
23.00 – 0. 00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
0.00 – 3.40 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 8.00-16.00; 20.00-22.00, 24 апреля — 8.00 - 12.00.
Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовно-образовательном центре Белорусской православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27)
23 апреля
8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
22:00 — чтение Деяний святых апостолов
23.40 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
8.40 - 10.30 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (на беларускай мове)
15.00 – 16.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00-20.00, 24 апреля — после ночной литургии, 09.00-15.00
Храм святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а)
23 апреля
8.30 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.30 – Исповедь
18.00 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
17.00 – 18.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00-22.00, 24 апреля — 8.00- 13.00
Приход Рождества Иоанна Предтечи, ул. Стахановская, 32
23 апреля
7.00 – 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
7.00 – Исповедь
21.00 – Исповедь
23.30 – Полунощница. Пасхальная утреня. Крестный ход.
24 апреля
00.00 – 2.30 – Литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
8.00 – Исповедь
8.30 – 10.30 – Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
18.00 – 20.00 — Великая пасхальная вечерня. Утреня. 1-й час.
Освящение пасхальной снеди 23 апреля – 12.00 - 20.00, 24 апреля – 7.00- 20.00
Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход праведного Иоанна Кронштадтского, Саперов, 5)
23 апреля
8.30 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.15 – Исповедь
22.00 – Исповедь
21.00 — чтение Деяний святых апостолов
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
14.00 – 15.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.30 – 19.00, а также сразу после ночного богослужения 24 апреля.
Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42)
23 апреля
6.30 – 10.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.30 – Исповедь
23.20 – 0.00 — Пасхальная полунощница
23.30 – Исповедь
24 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
6.30 – Исповедь
7.00 – 9.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
9.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)
16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди: 23 апреля — с 10.00 до 3.00 (24 апреля), 24 апреля — с 6.00 до 22.00
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр-т Победителей, 82)
23 апреля
8.30 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
22.45 — Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
0.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
6.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)
15.00 – 16.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля 9.00 – 23.59, 24 апреля 8.00 – 15.00
Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7)
23 апреля
7.45 – Исповедь
8.00 – 11.00 – Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
21.00 – Исповедь
21.00 - 23.00 — чтение Деяний святых апостолов
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
9.00 – Исповедь
15.00 – Крестный ход. Молебен
16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля 11.00 – 21.00, 24 апреля — 8.00-14.00
Храм Архангела Михаила (ул. Янковского, 2)
23 апреля
8.00 – 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.00 – Исповедь
21.00 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
8.00 – Исповедь
15.00 – 16.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 10.00 – 21.00, 24 апреля — 10.00 - 15.00
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)
23 апреля
8.15 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.00 – Исповедь
18.00 – 20.00 — чтение Деяний святых апостолов
22.00 – Исповедь
23:20 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
0.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
8.30 – Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)
9.00 – 11.00 – Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)
9.00 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)
16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00 – 23.00, 24 апреля — 6.00 – 16.00
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (2-й Измайловский переулок, 16а)
23 апреля
9.00 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
22.00 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
10.00 – 11.00 — Обедница
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00 – 19.00, 24 апреля — 12.00 – 14.00
Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)
23 апреля
8.30 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
22.00 – Исповедь
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
10.00 – 11.00 — Обедница
18.00 – 19.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — после ночной литургии (ок. 3.00) и 10.30 – 11.30
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14)
23 апреля
7.50 – Исповедь
8.00 – 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
20.30 – 22.30 — чтение Деяний святых апостолов
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11:00 – 22:00, 24 апреля — 3:30-16:00
Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29)
23 апреля
8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение
22.00 – 23.45 — Исповедь
21.00 - 21.00 — чтение Деяний святых апостолов
23.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.15 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
17.00 – 18.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00 – 22.00, 24 апреля — 3.50 -5.00, 9.00 – 15.00
Храм благоверного великого князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)
23 апреля
5.30 – 7.30 — Утреня Великой Субботы
7.30 - 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого
7.30 – Исповедь
21.30 – Исповедь
22.00 - 21.30 — чтение Деяний святых апостолов
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 04.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
8.40 – Исповедь
9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
15.00 – 16.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00 – 22.00, 24 апреля — 04.00 – 12.00
Храм в честь Собора Белорусских Святых (пер. Шугаева, 19/3)
23 апреля
8.30 – Исповедь
9.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
23.00 – Исповедь
24 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
09.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00 – 17.00, 24 апреля — после ночной литургии и после утренней литургии 12.00 – 14.00
Храм мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50)
23 апреля
8.00 – Исповедь
9.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
10.00 – Обедница
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00 – 23.00, 24 апреля — после ночной литургии (ок. 3.00) и обедницы (ок. 12.00)
Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а)
23 апреля
8.30 – Исповедь
8.30 – 11.30 — Утреннее богослужение
21.00 – Исповедь
21.00 – 23.00 — чтение Деяний святых апостолов
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
8.00 – Исповедь
8.00 – 10.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
17.00 – Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 14.00 – 23.00, 24 апреля — после ночной (ок. 3.00) и утренней литургии (ок. 10.00)
Храм великомученика и целителя Пантелеимона (в/ч 3214 «спецназ», военный городок Уручье, 8 км Московского шоссе)
23 апреля
8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение
8.00 – Исповедь
22.00 23.30 — чтение Деяний святых апостолов
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
12.00 — Праздничный молебен для военнослужащих гарнизона Уручье
16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00 — 22.00, 24 апреля — после ночной литургии (ок. 3.00)
Храм-памятник в честь Всех Святых (ул. Калиновского, 121)
23 апреля
23.00 – Исповедь
23.30 - 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
9.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня
Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех святых, ул. Всехсвятская, 2)
23 апреля
7.50 – Исповедь
8.00 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого
24 апреля
8.30 – Исповедь
9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00 – 23.00, 24 апреля — 7.00 – 8.30, 11.00 – 16.00
Храм святого праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)
23 апреля
7.50 – Исповедь
8.00 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого
23.00 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
8.30 — Исповедь
9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00 – 23.00, 24 апреля — 7.00 – 8.30, 11.00 – 16.00
Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Передовая, 15 В)
23 апреля
9.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
22.30 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
10.00-12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 15.00 – 23.00, 24 апреля — 10.00 – 12.00
Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50)
23 апреля
8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого
8.00 – Исповедь
18.00 – 22.00 — Исповедь
18.00 - 22.00 — чтение Деяний святых апостолов
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 14.00 – 23.00, 24 апреля — 8.00- 16.00
Храм в честь святого праведного страстотерпца Евгения Боткина, (приход иконы Божией Матери «Всецарица», ул. Железнодорожная)
23 апреля
8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого
24 апреля
8.30 — Часы Пасхи. Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди до 12.00
Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7)
23 апреля
8.30 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого
22.00 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.30 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
18.00 – 19.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.30 – 21.00, 24 апреля — 9.30 – 13.00
Храм Оптинских Старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)
23 апреля
8.40 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.30 – Исповедь
22.00 – Исповедь
23.45 – 0.20 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.20 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
01.30 — Исповедь
8.30 – Исповедь
8.50 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00 – 23.00, 24 апреля — 8.30 – 13.00
Храм мученика младенца Гавриила Белостокского (приход Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1)
23 апреля
8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого
8.30 – Исповедь
22.00 — Исповедь
23.05 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
1.10 — Исповедь
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 9.00 – 22.00, 24 апреля — 9.00- 13.00
Храм в честь Преображения Господня (проспект газеты «Правда», 31)
23 апреля
9.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого
9.00 – Исповедь
23.00 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
01.30 — Исповедь
8.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
17.00 – 18.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00-23.00, 24 апреля — 8.00- 13.00
Храм апостола Андрея Первозванного (Серебрянка, ул. Малинина, 19)
23 апреля
6.30 – 11.30 — Утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
9.00 – Исповедь
15.30 – 16.30 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00 – 22.00, 24 апреля — 7.00 – 16.00
Храм равноапостольной великой княгини Ольги (проспект Партизанский, 17)
23 апреля
8.10 – 12.00 — Утреннее богослужение
8.00 – Исповедь
22.00 – чтение Деяний святых апостолов
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00-22.00, 24 апреля — 10.00 - 14.00
Храм в честь Богоявления (ул. Чижевских, 4)
23 апреля
8.00 – Исповедь
8.00 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого
20.00 – 22.00 — чтение Деяний святых апостолов
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
10.00 – 11.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00-20.00, 24 апреля — 7.00 - 12.00
Храм равноапостольных Мефодия и Кирилла (проспект Независимости, 26)
23 апреля
9.00 – 12.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого
9.00 – Исповедь
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
0.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
18.00 – 19.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — после утреннего богослужения (ок. 11.30), 24 апреля — по окончании ночной литургии (ок. 3.00)
Храм святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20)
23 апреля
5.30 – 12.00 — Утреннее богослужение
18.00 – 22.30 — Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
07.40 – 9.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
18.00 – 19.30 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 18.00, 19.00, 20.00, 24 апреля — 8.00, 9.00
Храм праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108)
23 апреля
8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
22.00 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
01.30 — Исповедь
8.30 – Исповедь
9.00 – 10.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
16.00 – 17.30 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 13.00 до 22.30, 24 апреля — по окончании ночной литургии (ок. 3.30), по окончании утренней литургии 10.30 – 12.00
Храм Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская, 100)
23 апреля
8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
22.30 – Исповедь
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
09.30 – Исповедь
10.00 – 11. 40 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
17.00 – 18.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00 – 23.00, 24 апреля — 7.00 – 13.00
Елизаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)
23 апреля
0.00 — Исповедь
1.00 – 6.00 — Утреннее богослужение
22.00 — Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
6.30 – Исповедь
6.45 – 9.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
9.30 – Исповедь
9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)
16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 9.00-22.00, 24 апреля — 7.00- 13.00
Приход храма преподобного Саввы Освященного (ул. Физкультурная, 26А)
23 апреля
8.20 — Исповедь
8.30 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
22.30 — Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
6.30 – Исповедь
6.45 – 9.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
9.30 – Исповедь
9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)
16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00-17.00, 24 апреля — 2.30-3.30; 8.00 - 14.00
Храм иконы Божией Матери «Донская» (ул. Лесопарковая)
23 апреля
8.00 – Исповедь
8.30 – 11.00 — Утреннее богослужение
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
24 апреля
00.00 – 1.00 — Пасхальная утреня
1.00 — 3.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
10.00 – 11.00 — Утреннее богослужение
Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00-23.00, 24 апреля —9.00 - 12.00
Храм священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)
23 апреля
8.30 – 11.00 — Утреннее богослужение
22.00 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница.
24 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 23 апреля 11.00 — 23.00 – 23.00, 24 апреля — 8.00 – 14.00