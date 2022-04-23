Православная Пасха: расписание богослужений в храмах Минска 23.04.2022, 20:37

Полный список храмов.

Православные верующие в 2022 году отмечают Христово Воскресение (Пасху) 24 апреля. «Смартпресс» публикует расписание богослужений в храмах Минска. Также будут организованы телевизионные трансляции.

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)

23 апреля

8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.30 – Исповедь

18.00 – 21.00 – чтение Деяний святых апостолов

23.10 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

6.30 – Исповедь

7.00 – 9.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

8.30 – Исповедь

8.45 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (в академическом храме свт. Кирилла Туровского)

17.00 – 18.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00 – 21.00, 24 апреля — 7.00 – 17.00

Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4)

23 апреля

1:00 — Утреня полиелейная, чин Погребения. Часы, вечерня в соединении с литургией святителя Василия Великого

8.30 – 11.00 — Часы, литургия святителя Василия Великого

18.00 – 21.00 – чтение Деяний святых апостолов

22.00 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

7.00 – 9.00 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

10.00 – 12.00 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)

16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 10.00 – 22.00, 24 апреля — 9.00 – 13.00

Храм иконы Божией Матери «Минская» (приход великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда, 60)

23 апреля

7.00 – 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

6.45 – Исповедь

20.00 – 23.00 – чтение Деяний святых апостолов

22.45 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.15 – 1.15 — Пасхальная утреня

1.30 — Исповедь

1.15 — 3.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

8.45 – Исповедь

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

18.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00-20.00, 24 апреля — 4.00- 12.00

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147)

23 апреля

8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

7.30 – Исповедь

22.30 – Исповедь

21.00 - 23.00 — чтение Деяний святых апостолов

23.00 – 0. 00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

0.00 – 3.40 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 8.00-16.00; 20.00-22.00, 24 апреля — 8.00 - 12.00.

Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовно-образовательном центре Белорусской православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27)

23 апреля

8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

22:00 — чтение Деяний святых апостолов

23.40 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

8.40 - 10.30 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (на беларускай мове)

15.00 – 16.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00-20.00, 24 апреля — после ночной литургии, 09.00-15.00

Храм святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а)

23 апреля

8.30 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.30 – Исповедь

18.00 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

17.00 – 18.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00-22.00, 24 апреля — 8.00- 13.00

Приход Рождества Иоанна Предтечи, ул. Стахановская, 32

23 апреля

7.00 – 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

7.00 – Исповедь

21.00 – Исповедь

23.30 – Полунощница. Пасхальная утреня. Крестный ход.

24 апреля

00.00 – 2.30 – Литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

8.00 – Исповедь

8.30 – 10.30 – Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

18.00 – 20.00 — Великая пасхальная вечерня. Утреня. 1-й час.

Освящение пасхальной снеди 23 апреля – 12.00 - 20.00, 24 апреля – 7.00- 20.00

Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход праведного Иоанна Кронштадтского, Саперов, 5)

23 апреля

8.30 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.15 – Исповедь

22.00 – Исповедь

21.00 — чтение Деяний святых апостолов

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

14.00 – 15.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.30 – 19.00, а также сразу после ночного богослужения 24 апреля.

Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42)

23 апреля

6.30 – 10.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.30 – Исповедь

23.20 – 0.00 — Пасхальная полунощница

23.30 – Исповедь

24 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

6.30 – Исповедь

7.00 – 9.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

9.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)

16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди: 23 апреля — с 10.00 до 3.00 (24 апреля), 24 апреля — с 6.00 до 22.00

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр-т Победителей, 82)

23 апреля

8.30 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

22.45 — Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

0.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

6.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)

15.00 – 16.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля 9.00 – 23.59, 24 апреля 8.00 – 15.00

Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7)

23 апреля

7.45 – Исповедь

8.00 – 11.00 – Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

21.00 – Исповедь

21.00 - 23.00 — чтение Деяний святых апостолов

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

9.00 – Исповедь

15.00 – Крестный ход. Молебен

16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля 11.00 – 21.00, 24 апреля — 8.00-14.00

Храм Архангела Михаила (ул. Янковского, 2)

23 апреля

8.00 – 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.00 – Исповедь

21.00 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

8.00 – Исповедь

15.00 – 16.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 10.00 – 21.00, 24 апреля — 10.00 - 15.00

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)

23 апреля

8.15 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.00 – Исповедь

18.00 – 20.00 — чтение Деяний святых апостолов

22.00 – Исповедь

23:20 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

0.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

8.30 – Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)

9.00 – 11.00 – Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)

9.00 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)

16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00 – 23.00, 24 апреля — 6.00 – 16.00

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (2-й Измайловский переулок, 16а)

23 апреля

9.00 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

22.00 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

10.00 – 11.00 — Обедница

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00 – 19.00, 24 апреля — 12.00 – 14.00

Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)

23 апреля

8.30 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

22.00 – Исповедь

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

10.00 – 11.00 — Обедница

18.00 – 19.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — после ночной литургии (ок. 3.00) и 10.30 – 11.30

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14)

23 апреля

7.50 – Исповедь

8.00 – 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

20.30 – 22.30 — чтение Деяний святых апостолов

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11:00 – 22:00, 24 апреля — 3:30-16:00

Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29)

23 апреля

8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение

22.00 – 23.45 — Исповедь

21.00 - 21.00 — чтение Деяний святых апостолов

23.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.15 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

17.00 – 18.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00 – 22.00, 24 апреля — 3.50 -5.00, 9.00 – 15.00

Храм благоверного великого князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)

23 апреля

5.30 – 7.30 — Утреня Великой Субботы

7.30 - 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого

7.30 – Исповедь

21.30 – Исповедь

22.00 - 21.30 — чтение Деяний святых апостолов

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 04.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

8.40 – Исповедь

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

15.00 – 16.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00 – 22.00, 24 апреля — 04.00 – 12.00

Храм в честь Собора Белорусских Святых (пер. Шугаева, 19/3)

23 апреля

8.30 – Исповедь

9.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

23.00 – Исповедь

24 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

09.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00 – 17.00, 24 апреля — после ночной литургии и после утренней литургии 12.00 – 14.00

Храм мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50)

23 апреля

8.00 – Исповедь

9.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

10.00 – Обедница

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00 – 23.00, 24 апреля — после ночной литургии (ок. 3.00) и обедницы (ок. 12.00)

Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а)

23 апреля

8.30 – Исповедь

8.30 – 11.30 — Утреннее богослужение

21.00 – Исповедь

21.00 – 23.00 — чтение Деяний святых апостолов

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

8.00 – Исповедь

8.00 – 10.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

17.00 – Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 14.00 – 23.00, 24 апреля — после ночной (ок. 3.00) и утренней литургии (ок. 10.00)

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (в/ч 3214 «спецназ», военный городок Уручье, 8 км Московского шоссе)

23 апреля

8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение

8.00 – Исповедь

22.00 23.30 — чтение Деяний святых апостолов

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

12.00 — Праздничный молебен для военнослужащих гарнизона Уручье

16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00 — 22.00, 24 апреля — после ночной литургии (ок. 3.00)

Храм-памятник в честь Всех Святых (ул. Калиновского, 121)

23 апреля

23.00 – Исповедь

23.30 - 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

9.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех святых, ул. Всехсвятская, 2)

23 апреля

7.50 – Исповедь

8.00 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого

24 апреля

8.30 – Исповедь

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00 – 23.00, 24 апреля — 7.00 – 8.30, 11.00 – 16.00

Храм святого праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)

23 апреля

7.50 – Исповедь

8.00 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого

23.00 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

8.30 — Исповедь

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00 – 23.00, 24 апреля — 7.00 – 8.30, 11.00 – 16.00

Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Передовая, 15 В)

23 апреля

9.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

22.30 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

10.00-12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 15.00 – 23.00, 24 апреля — 10.00 – 12.00

Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50)

23 апреля

8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого

8.00 – Исповедь

18.00 – 22.00 — Исповедь

18.00 - 22.00 — чтение Деяний святых апостолов

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 14.00 – 23.00, 24 апреля — 8.00- 16.00

Храм в честь святого праведного страстотерпца Евгения Боткина, (приход иконы Божией Матери «Всецарица», ул. Железнодорожная)

23 апреля

8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого

24 апреля

8.30 — Часы Пасхи. Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди до 12.00

Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7)

23 апреля

8.30 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого

22.00 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.30 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

18.00 – 19.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.30 – 21.00, 24 апреля — 9.30 – 13.00

Храм Оптинских Старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)

23 апреля

8.40 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.30 – Исповедь

22.00 – Исповедь

23.45 – 0.20 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.20 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

01.30 — Исповедь

8.30 – Исповедь

8.50 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00 – 23.00, 24 апреля — 8.30 – 13.00

Храм мученика младенца Гавриила Белостокского (приход Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1)

23 апреля

8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого

8.30 – Исповедь

22.00 — Исповедь

23.05 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

1.10 — Исповедь

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 9.00 – 22.00, 24 апреля — 9.00- 13.00

Храм в честь Преображения Господня (проспект газеты «Правда», 31)

23 апреля

9.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого

9.00 – Исповедь

23.00 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

01.30 — Исповедь

8.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

17.00 – 18.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00-23.00, 24 апреля — 8.00- 13.00

Храм апостола Андрея Первозванного (Серебрянка, ул. Малинина, 19)

23 апреля

6.30 – 11.30 — Утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

9.00 – Исповедь

15.30 – 16.30 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00 – 22.00, 24 апреля — 7.00 – 16.00

Храм равноапостольной великой княгини Ольги (проспект Партизанский, 17)

23 апреля

8.10 – 12.00 — Утреннее богослужение

8.00 – Исповедь

22.00 – чтение Деяний святых апостолов

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00-22.00, 24 апреля — 10.00 - 14.00

Храм в честь Богоявления (ул. Чижевских, 4)

23 апреля

8.00 – Исповедь

8.00 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого

20.00 – 22.00 — чтение Деяний святых апостолов

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

10.00 – 11.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00-20.00, 24 апреля — 7.00 - 12.00

Храм равноапостольных Мефодия и Кирилла (проспект Независимости, 26)

23 апреля

9.00 – 12.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого

9.00 – Исповедь

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

0.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

18.00 – 19.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — после утреннего богослужения (ок. 11.30), 24 апреля — по окончании ночной литургии (ок. 3.00)

Храм святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20)

23 апреля

5.30 – 12.00 — Утреннее богослужение

18.00 – 22.30 — Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

07.40 – 9.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

18.00 – 19.30 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 18.00, 19.00, 20.00, 24 апреля — 8.00, 9.00

Храм праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108)

23 апреля

8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

22.00 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

01.30 — Исповедь

8.30 – Исповедь

9.00 – 10.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

16.00 – 17.30 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 13.00 до 22.30, 24 апреля — по окончании ночной литургии (ок. 3.30), по окончании утренней литургии 10.30 – 12.00

Храм Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская, 100)

23 апреля

8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

22.30 – Исповедь

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

09.30 – Исповедь

10.00 – 11. 40 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

17.00 – 18.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00 – 23.00, 24 апреля — 7.00 – 13.00

Елизаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)

23 апреля

0.00 — Исповедь

1.00 – 6.00 — Утреннее богослужение

22.00 — Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

6.30 – Исповедь

6.45 – 9.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

9.30 – Исповедь

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)

16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 9.00-22.00, 24 апреля — 7.00- 13.00

Приход храма преподобного Саввы Освященного (ул. Физкультурная, 26А)

23 апреля

8.20 — Исповедь

8.30 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

22.30 — Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

6.30 – Исповедь

6.45 – 9.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

9.30 – Исповедь

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)

16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 12.00-17.00, 24 апреля — 2.30-3.30; 8.00 - 14.00

Храм иконы Божией Матери «Донская» (ул. Лесопарковая)

23 апреля

8.00 – Исповедь

8.30 – 11.00 — Утреннее богослужение

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

24 апреля

00.00 – 1.00 — Пасхальная утреня

1.00 — 3.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

10.00 – 11.00 — Утреннее богослужение

Освящение пасхальной снеди 23 апреля — 11.00-23.00, 24 апреля —9.00 - 12.00

Храм священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)

23 апреля

8.30 – 11.00 — Утреннее богослужение

22.00 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница.

24 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 23 апреля 11.00 — 23.00 – 23.00, 24 апреля — 8.00 – 14.00

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