Зеленский рассказал, как Украина будет отбивать свои территории 3 23.04.2022, 20:41

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Украинский президент заявил, что видит изменения в отношении западных партнеров по поводу поставки оружия.

Российские оккупанты со 2 марта временно контролируют украинский Херсон и окрестности. Также оккупирована значительная часть Запорожской и меньшая часть Харьковской областей.

Глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве на станции метро рассказал, как Украина будет отбивать свои территории, пишет unian.net.

"Моя позиция, как президента: все, что они оккупируют – мы все вернем. Это будет не вопрос 8 лет, как с 2014-го, это будет сразу. Это вопрос оружия. Если у нас его будет достаточно, мы начнем сразу возвращать оккупированные территории", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что видит изменения в отношении западных партнеров по поводу поставки оружия Украине.

"Особенно я вижу изменения в скорости от США. И если эта скорость будет наращиваться так же, как нам обещают, если шаги будут совпадать со словами как у любого порядочного человека и лидера, мы будем быстрее деоккупировать наши территории, – добавил он.

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