В Украину приедут глава Пентагона и госсекретарь США 1 23.04.2022, 20:55

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Будут говорить об оружии.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал приезд в Киев государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и американского министра обороны Ллойда Остина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства.

Зеленский рассказал о предстоящем визите американских высокопоставленных чиновников. Госсекретарь Бликен и глава Пентагона Остин прибудут в Киев 24 апреля.

"У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем. Когда безопасность позволит, будем надеяться, и президент США приедет. Завтра будем общаться о списке оружия, которое нам необходимо, и темпах его поставки", – заявил президент.

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