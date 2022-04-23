Что почем на Комаровском рынке в Минске? 23.04.2022, 21:34

Цены на овощи и фрукты.

К середине весны ряды Комаровки обычно заполняются сладкой клубникой. В этом году пока точек с ягодой немного, да и цены с каждой неделей снижаются незначительно. Так, сейчас кило обойдется от 15−18 рублей, пишет агентство «Минск-Новости».

Арбуз стоит 7−8 рублей за килограмм. Апельсины выйдут в среднем в 4 рубля, мандарины и помело — до 7, грейпфруты и лимоны — около 5.

Белорусские яблоки у всех продавцов стоят примерно одинаково — от 3 рублей за килограмм. Груши оценили в районе 7 рублей, бананы в 4,5−5. Виноградом можно закупиться от 7 до 10 рублей, киви реализуют за 4−5.

Цены на ананасы доходят до 8−10 рублей. За такую же цену продавцы готовы отдать и килограмм манго.

В продаже есть белорусские огурцы, цены стартуют от 5 рублей, но во многих местах стоимость выше — примерно 7−8.

Турецкие томаты реально приобрести в районе 4−6 рублей, сорт «сливка» традиционно подороже — около 9 рублей за 1 килограмм.

Сладкий перец удалось отыскать за 8−9 рублей, но это скорее редкость. В большинстве мест его предлагают дороже — по 12−14. Закупиться кабачками получится за 6,5−7 рублей, баклажаны стоят на 2−3 рубля больше.

Килограмм редиса, моркови и свеклы выйдет примерно одинаково — в 3 рубля.

Ценник на картошку не меняется уже несколько недель — нужно готовить все те же 2 рубля. Килограмм шампиньонов на рынке обойдется в 5 рублей, вешенок — около 8.

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