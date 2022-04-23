Зеленский эмоционально высказался о сегодняшнем обстреле россиянами Одессы 4 23.04.2022, 21:57

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По городу было выпущено семь ракет.

У украинской стороны нет настроения проводить встречи с РФ на фоне обстрела российскими оккупантами Одессы накануне Пасхи, пишет unian.net.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что по Одессе было выпущено семь ракет, две из которых удалось сбить. В результате обстрела погибли восемь человек, 18-20 пострадали.

"Сегодня ребенка трехмесячного убили. Война началась, когда этому ребенку был месяц. Вы представляете? Что это вообще происходит? Подонки вонючие! Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки. Нужны предметные встречи. Потому что удовольствия греться на солнце с этими подонками нет. Нет! Но мы должны говорить, пока не закончится эта война. Должны говорить и цепляться за каждую возможность, чтобы больше трехмесячные дети не умирали. Это просто какой-то ужас... Про какие ценности они говорят? Какой их "русский мир"? Какой христианский мир? Средневековье. Просто семь ракет на Одессу! Их любимую Одессу. "Одесса-мама любимая", как они говорят, куда они любили приезжать. "У вас так вкусно готовят". Пожрать им захотелось, подонкам", - сказал Зеленский.

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