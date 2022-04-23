Белорусы бойкотируют оплату ЖХК 2 23.04.2022, 21:59

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Некоторые не платят больше чем за шесть месяцев.

В Беларуси растет задолженность физлиц и организаций за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает провластный профсоюз. Так, за первый квартал общая задолженность увеличилась на 2,9% — до 373 млн рублей. Официальный профсоюз утверждает, что рост просроченной задолженности за январь-март был во всех областях и Минске. Также сообщается про долги исполкомов за благоустройство.

По данным профсоюза, за первый квартал этого года задолженность юридических и физических лиц за жилищно-коммунальные услуги выросла на 10,3 млн рублей, или 2,9%. На начало апреля она составила 373 млн рублей. При этом просроченная задолженность за ЖКУ увеличилась на 9,2 млн рублей, или 8,9%. Она составила на 1 апреля 112,9 млн рублей. «Увеличение просроченной задолженности за первый квартал 2022 года произошло во всех областях и в Минске», — отмечают в профсоюзе.

Некоторые физлица не платят за ЖКУ больше чем за шесть месяцев.

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