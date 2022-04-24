60 дней войны за Украину (онлайн) 24.04.2022, 8:11

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(Обновляется) Главные события на этот момент.

Украина 60 дней борется за свою свободу. Активизировались наступательные и штурмовые действия россиян на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная.

В это же время в рядах Вооруженных сил России наблюдаются проблемы с медицинским обеспечением и эвакуацией раненых, которым не всегда хватает лекарств.

Сайт Charter97.org ведет трансляцию 60-го дня войны в Украине. Что происходило в Украине 23 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

12:31 B Херсонской области появилась еще одна «Чернобаевка».

12:20 Обращение заместителя командира полка «Азов» капитана Святослава Паламара по поводу ситуации в Мариуполе сегодня.

12:11 На видео россияне в Рубежном Луганской области стреляют по жилому дому из установки УР-77 «Метеорит». Последствия - разрушительны.

12:01 Полк «Азов» опубликовал новые фото уничтоженного Мариуполя.

11:49 В Литве нашли и заморозили активы, связанные с «кошельком Лукашенко» Александром Шакутиным. А также пятью российскими олигархами.

11:37 Губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис объявил, что Национальная гвардия направит Украине бронетранспортеры.

Согласно официальной информации, американский штат отправит в Украину по запросу ее Минобороны бронетранспортеры M-113 в количестве, которое "не разглашается".

11:25 Обнаружено точное место затопления флагмана "Москва", сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

По информации его источника, на снимке, сделанном радарным спутником одной из стран НАТО, можно увидеть реальное место, где покоится крейсер «Москва». Точное место было обнаружено спутниковым радаром на основе анализа загрязнения моря поверхностно активными веществами - топливом и маслами, которыми покрыта поверхность моря над местом крушения.

11:13 Украинские военные успевают не только противостоять врагу, но и не терять чувство юмора в такой сложной ситуации.

11:01 "Азовсталь" уже называют новым Донецким аэропортом. В Украине появились новые "киборги". Это защищающие многострадальный Мариуполь нацгвардейцы, пограничники, полк "Азов" и морпехи.

10:54 Пожарный в Харькове умывает кота, которого удалось спасти после очередного обстрела россиян. Позже спасатели забрали животное в пожарную часть.

10:43 Буча постепенно возвращается к прежней жизни после зверств путинской армии. В храме святого апостола Андрея Первозванного состоялась пасхальная служба.

10:32 Как белорусские рабочие могут помочь Украине и спасти Беларусь.

10:20 Вчера при обстреле Одессы погибли три поколения одной семьи — трехмесячная Кира, ее мама и бабушка.

10:09 Воины 38-го Зенитно-ракетного полка ВСУ подбили и сожгли военный вертолет РФ.

09:58 Российские власти прекратили публикацию данных о государственном долге, торговой статистике и нефтедобыче. А Банк России разрешил местным банкам временно не публиковать финансовую отчетность по российским стандартам.

Так власти РФ пытаются защитить экономику и отечественные компании от дальнейших санкций Запада из-за полномасштабного вторжения в Украину, пишет The Wall Street Journal.

09:47 Боевые потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения:

09:35 Сейчас самые тяжелые бои идут в Донецкой и Луганской областях, сообщает советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко:

«Если говорить о фронтах, то, безусловно, ключевое внимание наше приковано полностью к Донбассу. Все самое главное происходит именно там. Россияне пытаются двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Это Рубежное, Попасная и Мариуполь», - сказал он.

09:23 В Мелитополе оккупанты похитили консула Болгарии.

09:12 Пасхальные снимки в военное время из Житомира.

09:01 На фото - село Мощун Киевской области. Здесь побывал "русский мир".

08:54 "Когда был первый обстрел, он сказал: "Я не верю, что война опять началась". Жительница Мариуполя Юлия Катыхина хоронит на обочине дороги своего отца. Ему было 92 года, он пережил Вторую мировую войну, но умер после прихода россиян.

08:43 Луганщина под огнем россиян: восемь погибших, двое раненых, разрушены минимум семь домов и отдел полиции - глава ОВА Сергей Гайдай.

Оккупанты 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганщины 23 апреля.

08:32 В бельгийском порту из-за санкций, введенных против России, застряли около 8 тысяч люксовых автомобилей, в частности, последние модели Mercedes, Cadillac и Lexus.

Машины должны были отправить в РФ, но они подпали под запрет на экспорт предметов роскоши - их стоимость превышает 50 тысяч евро.

08:21 Украина благодаря поставкам вооружения от партнеров до конца мая-начала июня будет иметь существенное преимущество над Российской Федерацией, считает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

08:14 Украинские военные с позиций наблюдательных постов восстановили контроль над 8 населенными пунктами Херсонщины, сообщил спикер оперативного командования "Юг". По его данным, на херсонском направлении враг потерял более 70 пособников и много техники.

22:58 Когда Зеленский выразил соболезнования тем, кто потерял детей на войне, одна из журналисток расплакалась.

22:46 Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отразили на Донбассе две атаки противника. Уничтожено около 150 российских оккупантов.

22:30 Алексей Арестович рассказал, что по Мариуполю и "Азовстали" сегодня "бомбили из всего, что есть".

22:16 Враг перебрасывает в район Харькова свои ПВО. По информации военного эксперта, россияне подтянули к Харькову "ТОР", С-300 и С-400, все это - средства ПВО. Это значит, что Россия так и не получила преимущества в воздухе за все это время.

Оккупанты чрезвычайно сильно напуганы той информацией, что Украине увеличивают помощь.

22:01 Бойцы ВСУ захватили российскую самоходную гаубицу. Теперь она будет служить украинским войскам.

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